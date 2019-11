COMUNICADO: Astana Club 2019 : riesgos de recesión económica mundial en 2020

Publicado 18/11/2019 10:01:32 CET

-Astana Club 2019: Expertos advierten sobre los riesgos de recesión económica mundial en 2020

NUR--SULTAN CITY, Kazajstán, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Durante la quinta reunión de Astana Club que tuvo lugar en la capital de Kazajstán, los expertos presentaron la segunda edición de la calificación "Top 10 Risks for Eurasia 2020". 40 expertos y políticos, así como 1.100 profesionales de 70 países participaron en la encuesta. El objetivo clave de la calificación es la evaluación y la previsión basada en escenarios de los riesgos más significativos en la región de Eurasia.

Los principales riesgos para Eurasia en 2020 incluyen:

1. Réplicas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 2. Recesión económica mundial 3. Escalada de la confrontación entre Estados Unidos y China 4. Una nueva carrera de armas de misiles nucleares 5. Exacerbación de la batalla por el dominio tecnológico 6. Escalada militar del conflicto en torno a Irán 7. Crisis nuclear en la península coreana 8. Una nueva ola de terrorismo 9. Nacionalismo agresivo y populismo 10. Problemas a gran escala causados por el cambio climático

La calificación fue presentada por el director del Institute of World Economics and Politics (IWEP) bajo Yerzhan Saltybaev de N.Nazarbayev Foundation y co-autores de la calificación, el presidente de Eslovenia (2007-2012) Danilo Turk, el vicepresidente de Carnegie Endowment, Evan Feigenbaum (EEUU), así como el presidente del PIR Center, Lieutenant General Evgeny Buzhinsky (Rusia) en el encuentro del Astana Club.

La quinta reunión del Astana Club que reunió a destacados expertos internacionales, políticos y diplomáticos, fue organizada por N.Nazarbayev Foundation y IWEP.

El lema de la reunión de aniversario del Club de este año es "Greater Eurasia: On the Way to a New Architecture of Global Cooperation".

Astana Club se ha convertido en una plataforma única que reúne a representantes de todo el espectro político para discutir los problemas más relevantes a los que se enfrentan Eurasia y el mundo.

Las discusiones de expertos del Club se centran en el actual agravamiento de la confrontación en el triángulo de Estados Unidos, China y Rusia, el crecimiento del proteccionismo comercial y los sentimientos populistas, así como la nueva ronda de escalada en torno a Irán y Corea del Norte.

Los ponentes del Astana Club en 2015-2019 incluyeron a políticos y pensadores tan famosos como Mohammed ElBaradei, Jose Manuel Barroso, Ahmet Davutoglu, Vaclav Klaus, Abdullah Gul, Boris Tadic, Hamid Karzai, George Friedman, Ian Morris, Robert Kaplan y muchos otros.

