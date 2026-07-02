Astana ya conoce a los protagonistas de Games of the Future 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 800 atletas de más de 50 nacionalidades competirán en ocho disciplinas, reuniendo a algunos de los principales clubes, deportistas y organizaciones de esports del mundo en una lucha por más de 4 millones de dólares en premios.

ASTANA, Kazakstán, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Games of the Future 2026 ha confirmado la alineación final de clubes y atletas que competirán en el principal evento deportivo phygital del mundo, que se celebrará en Astana del 29 de julio al 9 de agosto. Esta lista, que reúne a algunos de los nombres más importantes del deporte internacional así como del mundo esports, pone de relieve el creciente alcance global de las competiciones phygital, con más de 800 atletas preparándose para competir por un premio total de más de 4 millones de dólares.

Con títulos reconocidos mundialmente como Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, UFL, FATAL FURY: City of the Wolves, Just Dance y 3on3 FreeStyle, los Games of the Future 2026 ofrecerán 12 días de competición tradicional y esports de más alto nivel, mostrando la innovación y la emoción que caracterizan al movimiento phygital.

Celebrados en los principales recintos deportivos de Astaná, como Barys Arena, Beeline Arena, el Athletics Sports Complex "Qazaqstan" y el Ushkempirov Martial Arts Palace, los Games of the Future 2026 transformarán la ciudad en la capital mundial del deporte phygital, dando la bienvenida a atletas, aficionados y medios de comunicación internacionales durante 12 días de competición de élite.

El programa incluye clubes deportivos emblemáticos, campeones mundiales y organizaciones líderes de esports de todo el mundo, prometiendo una competición inolvidable en cada una de las disciplinas.

Encabezando las competiciones de esports está MOBA PC, con Dota 2, uno de los títulos de esports más vistos y aclamados del mundo. Equipos de primer nivel como LGD Gaming, Xtreme Gaming, Execration y VICI GAMING competirán por el titulo de campeones de Games of the Future y un premio de un millón de dólares.

Así mismo, Battle Royale reúne a un excepcional elenco en PUBG: Battlegrounds, con organizaciones de renombre mundial como Team Vitality, Team Falcons, Virtus.pro, Twisted Minds, Geekay Esports y T1, creando uno de los torneos más competitivos de GOTF 2026 con un premio de un millón de dólares.

Si bien los Games of the Future presentan algunos de los títulos de esports más importantes del mundo, el corazón de la competición reside en sus distintivas disciplinas phygital. Al combinar el juego digital con la acción deportiva en vivo tradicional, crean un espectáculo único, sin precedentes la cual exige habilidad, trabajo en equipo y adaptabilidad en ambos ámbitos.

Phygital Football verá a los equipos competir primero en UFL antes de saltar al campo para un intenso partido de fútbol 5. La competición cuenta con una destacada lista de equipos internacionales, entre los que se incluyen Peñarol, uno de los clubes de fútbol más históricos de Sudamérica, el club de la Kings League LOS TRONCOS FC, el ORLANDO PIRATES FIVES, uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de África, y el equipo local ACF x Allur, conformando una de las alineaciones de Phygital Football más fuertes reunidas hasta la fecha, con 625.000 dólares en juego.

Phygital Basketball combina 3on3 FreeStyle con un emocionante partido de baloncesto 2 contra 2 en la cancha. La lista incluye clubes internacionales como Boca Juniors, Valencia Basket y PBC Astana, reuniendo a tres de las instituciones deportivas más reconocidas del mundo, que competirán por un total de 400.000 dólares en premios.

En Phygital Dancing, los atletas competirán en Just Dance, con figuras destacadas como Umutcan Tütüncü, tres veces campeón de la Copa Mundial de Just Dance, Ariana Katana, una de las principales competidoras, y Angelo Mokonenyane.

Phygital Shooter, basado en Counter-Strike 2, uno de los títulos de esports más reconocidos del mundo, combina la competición de élite de esports con un escenario de laser tag en vivo que pone a prueba el trabajo en equipo, la percepción táctica y la ejecución. La competición cuenta con equipos de primer nivel como Eternal Fire, una de las organizaciones de esports más importantes de Turquía, Clan Pedrajas, un equipo consolidado en el videojuego con base en españa, y Minsk House, que regresa tras obtener el tercer puesto el año pasado. Todos ellos competirán por una parte del premio de 150.000 dólares.

Phygital Fighting combina FATAL FURY: City of the Wolves, desarrollado y publicado por SNK, con combate físico de alta intensidad. La lista incluye a Kuznya, SOLDIERS OF FORCHUNE y SWORD, quienes pondrán a prueba su juego táctico, habilidad de combate y adaptabilidad en ambos escenarios para competir por un premio de 500.000 dólares.

El titulo para la competición de MOBA Mobile así como su lista de participantes se anunciarán en los próximos días, completando así la lista final de competidores para los Games of the Future 2026.

John Hewitt, director de Marketing y Comunicaciones Internacionales en Phygital International, comentó: "El torneo de este año mostrará la increíble diversidad de talento del movimiento phygital, reuniendo a clubes deportivos emblemáticos, campeones mundiales y algunas de las figuras más importantes de los esports en un escenario global. Tanto si eres aficionado a los deportes, como si te apasionan los esports o si descubres la competición phygital por primera vez, los Games of the Future ofrecen una experiencia verdaderamente única. Esperamos dar la bienvenida al mundo a Astana para lo que promete ser una celebración inolvidable de deporte, videojuegos e innovación".

Con la lista definitiva de participantes confirmada, la atención se centra ahora en el Games of the Future 2026 Draw Ceremony, que tendrá lugar el 7 de julio. El sorteo determinará los enfrentamientos iniciales y los cuadros del torneo, preparando el escenario para las batallas, rivalidades y momentos decisivos que marcarán el camino hacia la gloria de los Games of the Future.

Consiga sus entradas para los Games of the Future 2026 hoy mismo.

Los aficionados pueden mantenerse al día con las últimas noticias, horarios y resultados visitando el sitio web oficial de Games of the Future y siguiendo los canales oficiales de redes sociales del evento en Instagram, X, Facebook, TikTok y YouTube. Creadores, comentaristas y streamers de la comunidad también pueden solicitar unirse a la Games of the Future 2026 Streaming Community, recibiendo acceso oficial gratuito a la transmisión en vivo para compartir el evento con audiencias de todo el mundo.

Cada partido de GOTF 2026 se transmitirá en vivo a nivel mundial en Phygital+, donde los aficionados también podrán revivir los mejores momentos de Phygital Contenders Astana 2026 y los Games of the Future 2025, además de contenido exclusivo del evento deportivo phygital líder en el mundo.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygital y se centra en la innovación y la redefinición del deporte. Es la entidad responsable de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura para cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite https://Phygitalinternational.com o póngase en contacto con nosotros en: press@phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y representan la máxima expresión del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, mientras que los Games of the Future 2026 tendrán lugar en Astana.

Para obtener más información, visite: https://gofuture.games/

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