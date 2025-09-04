Astoria llegará a Vallsur con la presencia de las marcas internacionales más exclusivas

(Información remitida por la empresa firmante)

· La reconocida tienda multimarca de moda ha anunciado la próxima apertura de su nuevo establecimiento en el centro comercial vallisoletano

· Vallsur continúa de esta forma sumando y reforzando su amplia y variada oferta comercial tras dar la bienvenida a Casa del libro el pasado mes de julio y a la zapatería RKS, que se incorporará tras el verano

Valladolid, 4 de septiembre de 2025.- Vallsur continúa dando la bienvenida a nuevas marcas con el objetivo de sumar y reforzar su variada y amplia oferta comercial de moda, ocio y restauración. Así, la última firma en anunciar su llegada al centro comercial vallisoletano ha sido Astoria con la apertura de su nuevo establecimiento previsto para el mes de octubre.

La reconocida tienda multimarca de moda perteneciente al Grupo Patrimi contará con un espacio de 148 metros cuadrados para dar cabida a las marcas internacionales más prestigiosas y exclusivas. En esta nueva tienda, los clientes podrán encontrar colecciones de Levi’s, Lacoste, EA7 Emporio Armani, Tommy Jeans, Calvin Klein, Silbon, Antony Morato y Morgan, entre otros, en un entorno diseñado para ofrecer una experiencia de compra innovadora y diferencial.

Con una clara apuesta por la innovación y la imagen, Astoria ha cuidado cada detalle del nuevo punto de venta, combinando un diseño moderno con una disposición que facilita la comodidad y el descubrimiento de las últimas tendencias en una clara apuesta por la innovación y la imagen. Además, como valor añadido, la tienda ofrecerá importantes descuentos durante los 365 días del año, acercando la moda premium a un público más amplio y exigente en constante búsqueda de calidad y estilo.

La llegada de este nuevo establecimiento se suma a la apertura de Casa del Libro el pasado mes de julio y a la zapatería RKS, que abrirá en Vallsur tras el verano. Unas nuevas incorporaciones con las que el centro comercial vallisoletano quiere ofrecer a sus visitantes múltiples opciones para adaptarse a sus gustos, preferencias y necesidades.

