ASTRAUX redefine la movilidad urbana: SEV que impacta el mercado europeo desde tan solo 5.999 €

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ASTRAUX, una marca global de tecnología de estilo de vida con sede en Dubái, está redefiniendo el futuro de la movilidad urbana. En su esperado evento de lanzamiento global en Berlín, ASTRAUX presentó tres diseños originales, encabezados por su moderno microcoche eléctrico de 5.999 €, que acaparó todas las miradas.

El lanzamiento atrajo a más de 200 medios de comunicación internacionales, líderes de la industria e influencers tecnológicos, con 1,2 millones de espectadores en directo a través de YouTube, TikTok e Instagram. En el evento de lanzamiento, 10 socios firmaron pedidos de más de 30.000 ASTRAUX EV en el acto, lo que marca un hito importante en la expansión global de la marca.

ASTRAUX Mini EV | 5.990 €. Redefine la movilidad urbana alegre

Con una oferta anticipada de 5.990 € (precio original de 6.990 €), el ASTRAUX Mini EV hace que la movilidad personal sea accesible para la próxima generación. Su diseño compacto y elegante atrajo al instante a multitudes, y los fans hicieron cola para hacer fotos y compartirlas en redes sociales.

Conducir a partir de los 14 años: Válido para conductores a partir de 14 años en países europeos seleccionados.

Diseño impactante: Carrocería de calidad automotriz, techo panorámico de cristal, visibilidad de 360°.

Entretenimiento sobre ruedas: Karaoke integrado, iluminación ambiental, integración con apps y modo rápido de "coche de fiesta".

Robot acompañante Aimon

Un compañero interactivo con IA que reacciona al tacto, al movimiento y al estado de ánimo, con respuestas dinámicas y "modos sorpresa" ocultos al conectarse a otro dispositivo.

Gafas Inteligentes ASTRAUX

Las Gafas Inteligentes ASTRAUX (79 €) combinan estilo y funcionalidad en un diseño ligero. Incluyen gafas de sol con protección UV400, interacción con IA, cámara de 8 MP en primera persona, audio de oído abierto e integración con ChatGPT en tiempo real para traducción, control por voz y creación de contenido manos libres.

Visión de la marca ASTRAUX

Guiada por la filosofía "Dale estilo. Vívelo. Muéstralo.", ASTRAUX continúa inspirando un nuevo estilo de vida global donde la tecnología, el diseño y la asequibilidad se fusionan, haciendo que la movilidad urbana premium sea accesible para todos.

ASTRAUX anunció que Berlín marca el inicio de su expansión europea, con planes de crecimiento mediante colaboraciones locales, programas de pruebas de conducción inmersivas y campañas exclusivas de reserva.

