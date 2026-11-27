(Información remitida por la empresa firmante)

- Astronergy obtiene el premio EcoVadis Platinum por segundo año consecutivo, situándose entre el 1% de las empresas líderes a nivel mundial

HANGZHOU, China, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy ha vuelto a ser galardonada con la Medalla Platino de EcoVadis a nivel de grupo, situándose entre el 1% de las empresas mejor valoradas a nivel mundial dentro del sector de sostenibilidad. Con una puntuación de 90, en comparación con los 87 de 2025, la empresa ha alcanzado la máxima calificación de EcoVadis por segundo año consecutivo, lo que refleja su continuo progreso en sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG).

Esta puntuación más alta representa una mejora dentro de las cuatro áreas de evaluación: Medio Ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras Sostenibles. De forma conjunta, estas áreas no solo integran cómo Astronergy gestiona sus propias operaciones, sino que también muestran cómo colabora con sus socios de la cadena de valor.

"La sostenibilidad no se trata solo de establecer objetivos. Se trata de lograr avances ponderables y poder incorporar prácticas responsables en nuestra forma de hacer negocios", afirmó Haiyan Huang, vicepresidenta ejecutiva y directora de sostenibilidad de Astronergy. "El hecho de recibir la Medalla Platino de EcoVadis a nivel de grupo por segunda vez es un importante reconocimiento a nuestros esfuerzos en toda la cadena de valor. Nos animará a seguir elevando nuestros estándares y a convertir nuestros compromisos de sostenibilidad en acciones concretas".

Astronergy ha estado traduciendo su estrategia de sostenibilidad en objetivos medibles y mejoras operativas. Sus objetivos climáticos basados en la ciencia han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), lo que proporciona un marco claro para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todas sus operaciones y cadena de suministro.

Si tomamos 2024 como año base, Astronergy se propone reducir sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y Alcance 2 en un 58,8% para 2034. En el mismo período, también se propone reducir las emisiones de Alcance 3, Categoría 1, derivadas de los bienes y servicios adquiridos en un 63,8% por cada unidad de producto.

A medida que la industria solar continúa haciendo crecer su papel en la transición energética global, las prácticas empresariales responsables son esenciales para generar confianza a largo plazo con clientes, socios y demás partes interesadas. Astronergy seguirá colaborando junto a sus proveedores y socios con el fin de avanzar en sus compromisos climáticos, fortalecer la gestión ESG y desarrollar soluciones solares que contribuyan a un futuro con bajas emisiones de carbono.

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