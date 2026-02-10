AsymBio establece plataformas tecnológicas integradas para el desarrollo biofarmacéutico

(Información remitida por la empresa firmante)

- AsymBio establece plataformas tecnológicas integradas que abarcan todo el ciclo de vida del desarrollo biofarmacéutico

SHANGHAI, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AsymBio , filial del Asymchem Group (código bursátil: 002821.SZ / 6821.HK), anunció la creación de plataformas tecnológicas integradas que abarcan todo el ciclo de vida del desarrollo biofarmacéutico. Gracias a sus capacidades de servicio integral, la empresa ofrece flujos de trabajo optimizados e integrados desde el desarrollo inicial hasta la fabricación comercial.

AsymBio es una CDMO biofarmacéutica impulsada por la tecnología, centrada en acelerar la innovación mediante servicios integrados de desarrollo y fabricación para sus clientes. Sus principales plataformas incluyen:

AsymBio seguirá invirtiendo en I+D y desarrollo tecnológico mediante plataformas tecnológicas avanzadas y procesos de fabricación basados en datos. Al integrar enfoques científicos avanzados con experiencia en fabricación a gran escala, AsymBio trabaja para ayudar a sus clientes globales a abordar complejos desafíos de desarrollo, mejorar la eficiencia de la fabricación y la calidad de los productos, y promover la comercialización fiable de terapias innovadoras.

Acerca de AsymBio

AsymBio se centra exclusivamente en servicios de CDMO biofarmacéuticos. La compañía ofrece servicios integrales de CDMO, desde el desarrollo inicial hasta la fabricación clínica, toxicológica y a escala comercial. AsymBio también se está expandiendo más allá de los ADC, incluyendo los NDC, manteniendo capacidades integrales para terapias con anticuerpos y proteínas recombinantes.

Para más información, visite www.asymbio.com o síganos en LinkedIn

