AT Internet se une a Piano para formar la plataforma de experiencia de cliente basada en análisis contextual (1)

PHILADELPHIA, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Piano, la plataforma de experiencia de cliente y comercio por suscripción global, anunció hoy que ha unido fuerzas con AT Internet, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082601-1&h=2809896669&u...] un líder con sede en Francia en análisis digital y datos contextuales.

La combinación de AT Internet y Piano es un hito de la industria, que representa la primera vez que una solución de análisis digital de clase mundial se ha combinado con orquestación de trayectoria y comercio personalizado para transformar los datos en experiencias de cliente.

Las soluciones de las compañías ya están sirviendo como médula ósea de cientos de grandes marcas de edición digital y medios, incluyendo British Broadcasting Corporation (BBC), Deutsche Telekom, NBC Sports, The Wall Street Journal y The Weather Company (IBM). AT Internet también atiende a clientes en una variedad de otros sectores, incluyendo comercio minorista, finanzas, gobierno y transporte. Juntas, la combinación de compañías medirá y personalizará más de 145.000 millones de páginas web vistas mensualmente, así como servirá experiencias en aplicaciones nativas a través de móvil, televisión, altavoz inteligente y otras plataformas.

"Tradicionalmente, las herramientas de análisis y trayectoria de clientes se han operado por separado, de modo que una oferta integrada entre Piano y AT Internet presenta una tremenda oportunidad para todos nuestros clientes de mejorar el conocimiento de las audiencias y ofrecer experiencias personalizadas", dijo Trevor Kaufman, consejero delegado de Piano. "Desde nuestra creación, Piano se ha centrado en ayudar a las mayores propiedades digitales en el mundo a lograr transparencia y agilidad, y las capacidades de AT Internet nos ayudarán a acelerar esa misión".

Fundada en 1996, AT Internet empodera a las organizaciones a medir con efectividad y analizar cómo los visitantes llegan a sus plataformas digitales, así como sus posteriores acciones y conductas. Los clientes pueden entonces visualizar sus datos en paneles e informes compartidos en toda la organización, así como integrarlos con docenas de otras aplicaciones de marketing digital. Además, los datos gestionados por AT Internet ayudan a las organizaciones a lograr y mantener el cumplimiento de la privacidad en torno a regulaciones como GDPR y CCPA. Los productos de AT Internet se han reconocido en todo el mundo como un líder en análisis digital dentro de varios informes de Forrester Wave(TM).

"La fusión de nuestras dos organizaciones es un capítulo emocionante en la historia y prominencia de nuestra compañía en la industria de los análisis digitales", dijo Mathieu Llorens, consejero delegado de AT Internet. "Este próximo capítulo con Piano permitirá a AT Internet invertir más recursos e impulsar la expansión de nuestros actuales productos, así como ayudar a más organizaciones a aprovechar los valores y segmentos de análisis para ofrecer experiencias de cliente personalizadas".

La unión de estas dos potentes tecnologías es una primicia de la industria ya que empodera a los equipos de marketing digital, datos y producto para:

-- Capturar datos conductuales de cliente granulares y de alta calidad a escala masiva. -- Combinar datos de eventos con ingresos de publicidad, transacciones de suscripción, análisis de contenido y perfil de cliente (CDP). -- Utilizar datos para segmentar clientes y visualizar y orquestar la trayectoria del cliente en tiempo real.

AT Internet tiene más de 200 empleados, principalmente localizados en Francia y Europa, y seguirá sirviendo a clientes de forma independiente, mientras aprovecha las oficinas de Piano en Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico y Japón para aumentar su presencia internacional. Los ingresos combinados de ambas organizaciones y más de 600 empleados estarán ampliamente representados en Europa, con aproximadamente un 55% de ingresos procedentes de clientes europeos, así como siguiendo su fuerte compromiso de apoyar la regulación de privacidad europea y almacenamiento de datos. Adicionalmente, Mathieu Llorens, consejero delegado de AT Internet, mantendrá su liderazgo mientras se convierte en un accionista significativo de Piano.

La transacción incluye un intercambio de efectivo y participaciones, con financiación proporcionada por Updata Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082601-1&h=1525130722&u...], Rittenhouse Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082601-1&h=727906595&u=...] y Sixth Street Partners, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082601-1&h=2491025164&u...] y los resultados en Piano adquiriendo el 100% de las acciones de AT Internet. GCA Advisors [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082601-1&h=3485288178&u...] actuó como asesor financiero exclusivo para Piano en la transacción, mientras Pagemill Partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082601-1&h=3784333579&u...], una división de Duff & Phelps, actuó como asesor financiero exclusivo de AT Internet.

Las transacciones de fusiones y adquisiciones anteriores de Piano incluyen DMP Cxense (2019) con sede en Noruega y la plataforma de e-mail Newzmate (2017) con sede en Ucrania.

Acerca de Piano

Piano permite a las mayores compañías y marcas de medios del mundo acelerar sus iniciativas de suscripción, publicidad, análisis y personalización para implicar, monetizar y medir las experiencias de contenido. Piano trabaja con organizaciones globales líderes como CNBC, The Wall Street Journal, NBC Sports, Insider Inc., The Economist, Gannett, Le Parisien, TechCrunch, Penske Media, MIT Technology Review, The Telegraph y otros más de 300 clientes. En 2020, Piano fue reconocida como una de las compañías de tecnología innovadora de más rápido crecimiento en el mundo por Red Herring, World Economic Forum y Deloitte y recibió la designación Producto del Año de Business Intelligence Group.

