Ataccama, líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 para soluciones de calidad de datos

Ataccama se posicionó en el informe por décima vez consecutiva.

TORONTO, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Ataccama, un proveedor líder de Enterprise Data Quality Fabric, se ha posicionado en el Cuadrante de líderes del Cuadrante mágico de Gartner 2021 para soluciones de calidad de datos. [1]

"Estamos orgullosos de estar posicionados en el Cuadrante Mágico de Soluciones de Calidad de Datos de Gartner un año más, y estamos encantados de haber pasado al Cuadrante de Líderes. Debemos este éxito a nuestros clientes, quienes son los impulsores del crecimiento y la innovación de nuestra empresa en la plataforma Ataccama ONE", afirmó Michal Klaus, consejero delegado de Ataccama.

Según Gartner, "Las soluciones de calidad de datos están desarrollando nuevas capacidades para analizar, validar, corregir y monitorear datos. Los profesionales técnicos de datos y análisis deben evaluar las soluciones de calidad de datos para un conjunto más amplio de casos de uso listos para el autoservicio, incluida la gobernanza de datos, MDM, análisis y aprendizaje automático". [2]

"Creemos que nuestro posicionamiento en el Cuadrante de líderes de Gartner es una confirmación de nuestra misión de ofrecer a las organizaciones un medio rápido, fácil y de autoservicio para ubicar, comprender y entregar información fiable a los usuarios y sistemas en toda la organización, siempre que lo necesiten. Datos de alta calidad en el centro de todo. Cualquier organización donde los usuarios y los sistemas no puedan acceder rápidamente a datos de alta calidad se está quedando atrás de la competencia", explicó Klaus.

La Ataccama ONE Data Quality Suite es una solución automatizada de calidad de datos que permite a los usuarios comprender el estado de sus datos, validar la calidad y mejorarla, evitar que los datos incorrectos entren en los sistemas y monitorear continuamente la calidad de los datos, todo con un mínimo esfuerzo gracias al aumento potenciado por la inteligencia artificial. Las capacidades de calidad de datos también se integran a la perfección en la plataforma Ataccama ONE, incluidos los módulos Data Catalog y Business Glossary, Master Data Management, Reference Data Management y Data Stories.

Según un especialista en calidad de datos en la industria de las comunicaciones, "La fortaleza de la solución Ataccama DQ es que incluye todas las herramientas que necesito para impulsar la calidad de los datos y la gobernanza de los datos. Desde el catálogo de datos, la gestión de metadatos, pasando por la creación de perfiles, la coincidencia y la emisión seguimiento y control. Todo está en un solo lugar". Explore otras reseñas de Gartner Peer Insights escritas por clientes de Ataccama para la experiencia de primera mano de los usuarios de Ataccama ONE.

Una copia gratuita del informe completo está disponible en el sitio web de Ataccama en www.ataccama.com/analyst-research/gartner-magic-quadrant-data-quality-solutions-2021.

[1] Gartner Inc., "Magic Quadrant for Data Quality Solutions" por Melody Chien y Ankush Jain, 29 de septiembre de 2021.

[2] Gartner Inc., "Solution Criteria for Data Quality Software" por Jason Medd, 27 de mayo de 2021.

Nota cautelar de Gartner Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular.

Las revisiones de Gartner Peer Insights constituyen opiniones subjetivas de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados.

Acerca de AtaccamaAtaccama reinventa la forma en que se gestionan los datos para crear valor a escala empresarial. Al unificar la gobernanza de datos, la calidad de los datos y la gestión de datos maestros en una estructura única impulsada por IA en entornos híbridos y en la nube, Ataccama brinda a sus equipos de datos y negocios la capacidad de innovar con una velocidad sin precedentes mientras mantiene la confianza, la seguridad y la gobernanza de sus datos. Obtenga más información en www.ataccama.com.

