Atalanta y Abogadas: Millones de clientes fieles en España buscan el banco amable

(Información remitida por la empresa firmante)

En España, miles de familias y autónomos enfrentan una situación de vulnerabilidad, atrapados en deudas que no pueden pagar. En lugar de encontrar apoyo en momentos críticos, perciben a los bancos como instituciones que anteponen sus intereses a las necesidades reales de las personas, agravando aún más su situación y dificultando su recuperación económica

Barcelona, 11 de febrero de 2025.- Desde Atalanta y Abogadas, especialistas en la ley de la segunda oportunidad, se hacen eco de una verdad incuestionable: la relación entre bancos y usuarios debe cambiar. Esta necesidad, reflejada en un estudio reciente, destaca la urgencia de construir un sistema financiero más humano, accesible y ético.



El estudio RepCore Banca 2024 de la firma especializada Reputation Lab

Según el reciente informe publicado el pasado 17 de diciembre por la firma Reputation Lab, no solo evidencia un problema, revela que España ocupa la última posición en reputación del sector financiero entre los 15 países iberoamericanos analizados, destacando un marcado desfase entre las expectativas de los ciudadanos españoles y el desempeño de los bancos.



El estudio revela las principales áreas de mejora identificadas para los bancos españoles, destacando las siguientes: En concreto, las entidades españolas quedan 9 puntos por debajo de la media, obteniendo sus peores valoraciones en algunas variables de gran importancia para los consumidores como:



• El comportamiento ético de los bancos



• El acceso al crédito



• El cuidado al cliente



• El apoyo al emprendimiento



• La transparencia



• La educación financiera



Atalanta y Abogadas plantean una reflexión urgente para 2025: "¿Está la sociedad española dispuesta a mantener un sistema financiero que sigue desconectado de las necesidades reales de las personas?" Señalan, además, "que la transformación es posible: un sistema financiero al servicio de las personas puede hacerse realidad si se impulsa con decisión y compromiso".



Los bancos y su rol en la sociedad

La banca desempeña un papel esencial en la sociedad: proporcionar financiación, apoyar el emprendimiento y facilitar la construcción de proyectos de vida para familias y jóvenes. Además, su papel en la promoción de la educación financiera es clave como pilar del desarrollo económico y social.



Relación bancos y clientes: una crisis que necesita solución

En un momento en el que la confianza en las instituciones financieras está en crisis y los modelos tradicionales muestran claros signos de agotamiento, millones de clientes potenciales en España buscan algo diferente: un banco amable, cercano y comprometido con las personas.



El banco amable

El banco amable que millones de personas buscan en España no es solo un concepto: es una oportunidad real para liderar el cambio que transforme no solo las cuentas, sino también la confianza y el futuro de las personas. Es el camino hacia la recuperación de la reputación de un sistema financiero que necesita renovarse con urgencia.



El cambio es posible y, más importante aún, está al alcance de la mano. Los bancos necesitan abrazar con decisión esta nueva era de transformación.



Conclusión

"¿Qué banco en España no querría convertirse en 'el banco amable' que millones de clientes fieles están buscando? ¿Y si ese banco amable ya existiera, esperando ser descubierto?".



En España, hay millones de personas ávidas de una nueva forma de hacer banca.



La oportunidad está sobre la mesa, solo falta que el Banco Amable aparezca y decida liderar el cambio.



Atalanta y Abogadas especialistas en la ley de segunda oportunidad, 100% casos de éxito.







Contacto

Nombre contacto: Maite Caralps

Descripción contacto: Atención al cliente Atalanta y Abogadas

Teléfono de contacto: 605918797