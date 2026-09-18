(Información remitida por la empresa firmante)

-"Del índigo al mundo": Atelier Seiran presentará un ciclo de charlas en el evento paralelo de la Bienal de Venecia

- Explorando el espíritu y la creatividad que hay detrás de siglos de artesanía japonesa del índigo en el Palazzo Dona dalle Rose-

TOKUSHIMA, Japón, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Atelier Seiran, un estudio textil con sede en Tokushima, organizará un ciclo de conferencias titulado "Del índigo al mundo: el espíritu y la creatividad de la cultura japonesa" los días 22 y 23 de septiembre de 2026 en el Palazzo Dona dalle Rose. El evento forma parte del programa oficial de Eventos Colaterales de la 61ª Bienal de Venecia, en el marco de la exposición "Fissures of Light Diaspora: Dissonances in Fa Minor".

Las charlas explorarán la filosofía cultural que sustenta la obra de Atelier Seiran, analizando cómo la relación de Japón con la naturaleza moldea su sentido de la belleza y la creatividad. Atelier Seiran fue fundado en Tokushima en 1970 por la artista del índigo Yoko Hashimoto, quien dedicó su carrera al índigo Awa y desarrolló un método distintivo que combina el teñido con índigo y técnicas de cera (roketsuzome). Hoy en día, sus hijas, Hatsuko Ukigawa y Kiyoko Hashimoto, continúan ese legado, extendiéndolo hacia nuevas formas de expresión artística.

Hatsuko Ukigawa, directora del estudio, intervendrá en dos sesiones para presentar la obra de Atelier Seiran y su contexto cultural. El programa también destacará "Les Lucioles" (Las luciérnagas), una obra colaborativa surgida del encuentro entre Ukigawa y el diseñador camerunés Serge Mouangue, que refleja las posibilidades creativas del índigo japonés en el diálogo entre culturas.

Imágenes: https://kyodonewsprwire.jp/release/202609145806?p=images

"Venecia ha sido durante mucho tiempo una encrucijada donde se encuentran Oriente y Occidente", señaló el estudio."A través del índigo, esperamos abrir aquí un nuevo diálogo: uno que comparta no solo un color, sino también la cultura y el espíritu que lo sustentan".

Detalles: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202609145806-O1-loHpqgd9.pdf

Resumen del evento

-Título/Tema: Del índigo al mundo: el espíritu y la creatividad de la cultura japonesa-Fechas: 22 y 23 de septiembre de 2026, 2:00 PM-5:00 PM (ambos días)-Lugar: Palazzo Dona dalle Rose (Cannaregio 5038, Venecia), en el marco del eventocolateral oficial de la Bienal "Fissures of Light Diaspora: Dissonances in Fa Minor"-Organizadores: Atelier Seiran; Fondazione Dona dalle Rose-Colaborador: TISSALI Arts & Cultures-Patrocinadores de apoyo (previstos): MetaMoJi Corporation; Shoshin Foundation; ExoEARTH Inc.-Ponentes: Hatsuko Ukigawa (representante de Atelier Seiran); Chiara Modica Dona dalle Rose (Fondazione Dona dalle Rose; moderadora, por confirmar)-Participantes en vídeo: Yoko Hashimoto, Kiyoko Hashimoto, Serge Mouangue

Para más información, visite: https://kyodonewsprwire.jp/release/202604227924

La obra de Atelier Seiran se exhibe actualmente como parte del programa oficial de Eventos Colaterales de la Bienal de Venecia 2026 (hasta el 22 de noviembre).

Sitio web oficial: https://seiran.art/english

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