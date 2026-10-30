Atenas refuerza los vínculos empresariales y turísticos entre Grecia y Serbia de cara a EXPO 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

ATENAS, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Representantes de los sectores empresarial y turístico de Grecia y Serbia se reunieron hoy en un encuentro B2B previo a EXPO 2027 Belgrado, la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales.

Igor Kovačević, director de operaciones de EXPO 2027 Belgrado, presentó la exposición. La rueda de prensa contó con Dimitrios Skalkos, comisario general de Grecia para EXPO 2027, y dio paso a un panel con Marinos Giannopoulos.

Estoy convencido de que EXPO 2027 Belgrado va por buen camino para ofrecer un evento exitoso. Durante 93 días, ofreceremos un programa de eventos rico y diverso que conectará a países, empresas y personas de todo el mundo. En el mundo interconectado actual, EXPO 2027 sirve como plataforma para la colaboración, las experiencias compartidas y un impacto duradero, afirmó Kovačević.

El encuentro permitió a las empresas griegas identificar socios serbios, evaluar servicios complementarios y sentar las bases de futuras iniciativas comerciales. En el sector turístico, los debates se centraron en desarrollar itinerarios comercializables que combinen la visita a EXPO con eventos culturales, estancias urbanas y viajes por Serbia.

La iniciativa impulsó la colaboración empresarial y turística para desarrollar propuestas sostenibles y experiencias de viaje en torno a uno de los mayores acontecimientos internacionales de la región.

Según el Ministerio de Comercio Interior y Exterior de Serbia, el comercio bilateral de bienes alcanzó los 883,9 millones de euros en 2025.

Acerca de EXPO 2027 Belgrado

EXPO 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema Jugar por la humanidad: deporte y música para todos. Más de 140 participantes internacionales han confirmado su asistencia y se esperan varios millones de visitas.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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