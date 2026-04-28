Athletic Club Fundazioa presenta: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol"

Isabella. Fundación Athletic Club - Athletic Club

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 28 de abril de 2026.-

Una reivindicación del poder del fútbol como herramienta de transformación social construida a partir de personas reales, historias reales y un mensaje que trasciende el deporte para conectar con toda una comunidad

Athletic Club Fundazioa presenta su nueva plataforma de comunicación: "El fútbol es todo cuando no todo es fútbol". Un posicionamiento que pone en valor el poder del fútbol más allá del deporte y que nace con un propósito claro: recordar que el fútbol es mucho más que un deporte. Es un lenguaje común, un espacio de encuentro, un símbolo de identidad colectiva. En un contexto en el que el fútbol profesional convive con críticas sobre la pérdida de valores, la Fundación del Athletic Club reivindica ese otro fútbol: el que une, el que acompaña, el que genera comunidad. Un fútbol que late en las calles, en los barrios, en las personas. Un fútbol que no se deja deslumbrar por los focos para ser grande.



En palabras de Johana Ruiz-Olabuenaga, directora del Área Social del Athletic Club, "esta campaña es una reivindicación de una manera diferente de hacer las cosas. El Athletic es único y su Fundación también, porque aplica valores del club en cada iniciativa: con cercanía, sin perder de vista la tierra que pisamos y la responsabilidad hacia la comunidad athleticzale. El mensaje de la Fundación es que el fútbol, bien usado, puede ser una herramienta inigualable de transformación social porque su poder llega mucho más allá del campo. Dicho de otra manera, porque no todo es fútbol. Lo que hace el Athletic Club y, sobre todo, cómo lo hace, también demuestra por qué es un club con una filosofía y una manera única de hacer las cosas".



Un relato que nace de las personas

La historia se articula a través de personas reales que representan la diversidad y la fuerza de la comunidad "athleticzale": jóvenes con movilidad reducida, participantes de proyectos culturales, niños y niñas en riesgo de exclusión social, aficionados anónimos, personas con discapacidad intelectual que forman parte del equipo Genuine del Athletic Club, futbolistas del primer equipo como sus capitanes Iñaki Williams o Bibi Schulze y figuras históricas del Club como Jose Angel Iribar "El Txopo". Todos ellos encarnan la idea de que el fútbol tiene un poder que va más allá del resultado del domingo. La narrativa culmina con un mensaje que resume el espíritu de la campaña: el verdadero gol es el que deja huella en la vida de las personas.



La pieza refuerza además una idea profundamente ligada al ADN del club: ser "Unique in the World". Esta singularidad no se explica solo por su filosofía deportiva, sino por la manera en la que su afición entiende el fútbol como un compromiso colectivo.



Sobre Fundación Athletic Club Fundazioa

La Fundación Athletic Club nació en 2002, impulsada por el Athletic Club con la vocación de convertirse en un vínculo permanente entre la entidad rojiblanca y la sociedad. Desde entonces, la Fundación trabaja con el objetivo de ayudar al conjunto de la comunidad con los valores que han definido históricamente al club.







Contacto

Nombre contacto: Miren Hualde

Descripción contacto: Athletic Club-Brand Manager

Teléfono de contacto: 688 72 33 02



