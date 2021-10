Atida Pure, la primera suscripción de vitaminas 100% adaptadas llega a España

Mifarma by Atida.

La nueva marca de suplementos personalizados aterriza en España de la mano de Mifarma by Atida

Atida Pure, marca de suplementos nutricionales de alta calidad por suscripción, llega a España de la mano de Mifarma by Atida. De esta forma, la marca da un importante paso al adentrarse en el mercado español para convertirse en las primeras vitaminas por suscripción del país.



¿Qué es Atida Pure?

Atida Pure es una marca de suplementos nutricionales de alta calidad, 100% personalizados, adaptados a las necesidades del cliente y respaldados por expertos científicos y profesionales del mundo de la salud. Todos sus productos han sido seleccionados y elaborados con ingredientes de calidad gracias a su desarrollo e innovación en el mercado. Muchos de ellos no contienen gluten ni lactosa, pero lo más importante es que cualquier cliente puede personalizar su rutina de vitaminas diaria y recibirla cada mes logrando así un hábito.



Los primeros suplementos por suscripción: así funciona Atida Pure

Atida Pure presenta, por primera vez en nuestro país, un servicio de suscripción de vitaminas. La compañía ofrecerá al mercado una gama de suplementos nutricionales de alta calidad y 100% personalizados, adaptados a las necesidades de cada persona. Se trata de los primeros suplementos por suscripción, que funcionan gracias al desarrollo de un algoritmo en su página web. Tras completar el formulario, recomienda a cada usuario el pack diario de productos que mejor se adapta a sus necesidades. Este cuestionario se divide en cuatro bloques importantes:



• Conceptos básicos como género, edad, etc.



• Hábitos alimenticios



• Estilo de vida



• Objetivos de salud



Para crear el plan 100% personalizado, el algoritmo de Atida Pure tiene en cuenta todas estas respuestas y en menos de tres minutos, ofrece a los clientes dos planes mensuales, el básico y el completo. Proporcionando también la posibilidad de cambiar o eliminar cualquiera de las vitaminas, para así ofrecer una recomendación final detallada, precisa y totalmente adaptada. Una vez el cliente haya recibido y aceptado el plan, la suscripción se realiza automáticamente y de manera mensual recibe una notificación para pausar, cancelar o modificar la suscripción.



La gama Atida Pure

En la actualidad, la compañía dispone de más de 24 tipos de productos diferentes, entre los que destacan:



• Vitaminas (Vitamina B, D o C… )



• Minerales (Ácido fólico, Zinc o Selenio)



• Extractos vegetales como la cúrcuma



• Probióticos



• Suplementos especiales como Omega 3, ácido hialurónico…



• Atida Blends. Se trata de combinaciones de ingredientes concretos para conseguir objetivos de salud específicos como energía, memoria, concentración o reducción de estrés.



Atida Pure en cifras

Atida Pure ya está presente en países como Holanda y Alemania y es una de las marcas de Atida; una de las plataformas online de salud y bienestar más grandes de Europa con más de 16 años de experiencia. De esta forma, Atida Pure decide abrirse camino en España para cubrir las necesidades de un mercado casi desconocido para los españoles, el de las vitaminas y suplementos 100% adaptados y personalizados en base a la salud de los clientes.



Además, la compañía cuenta con un equipo especializado de profesionales que persiguen un objetivo común: asegurar el correcto funcionamiento de todo el proceso de compra y garantizar un servicio personalizado y confiable.



Para Ernesto Martín, director general de Atida en el sur de Europa, es un orgullo poder anunciar que Atida Pure comienza una nueva andadura en España. “Con el lanzamiento de Atida Pure el equipo que está detrás ha demostrado una vez que está a la altura. Como empresa, sabemos cuáles son las necesidades que se demandan en el mercado y estamos encantados de ofrecer este servicio pionero en nuestro país. De esta manera seguimos sumando aliados para mantener una salud global en toda Europa”.







