ATLANTIC amplía sus capacidades globales mediante la integración estratégica con CGW

BONN, Alemania, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ATLANTIC GmbH, fabricante líder de soluciones de rectificado de precisión, se enorgullece de anunciar una importante expansión de su cartera de productos mediante la fusión con la división de muelas abrasivas vitrificadas de Camel Grinding Wheel (CGW), reconocida por sus productos abrasivos de alto rendimiento para los sectores aeroespacial, automotriz y de transmisión. Esta fusión crea un fabricante líder de productos abrasivos aglomerados que presta servicios a la industria a través de sus equipos globales de ventas y marketing.

A partir del 5 de septiembre de 2025, ATLANTIC asumirá la plena propiedad y responsabilidad de la producción y distribución de las muelas de rectificado con aglomerante vitrificado de CGW. Este movimiento estratégico marca el siguiente capítulo en una colaboración de casi 50 años entre ambas compañías, basada en la confianza mutua, la colaboración técnica y la experiencia compartida. La nueva filial operará bajo el nombre de ATLANTIC CGW, combinando las fortalezas de ambas organizaciones para ofrecer un mayor valor a sus clientes en todo el mundo.

"Esta integración refleja nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el crecimiento global", afirmó el doctor Marco Weber, director general de ATLANTIC. "Al unir fuerzas con CGW en esta nueva función, estamos mejor posicionados para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y ampliar nuestro alcance en sectores clave".

"Este viaje comenzó hace casi medio siglo y estoy orgulloso de que hayamos podido integrar ambas empresas utilizando nuestros excelentes equipos y nuestro conocimiento para servir mejor a nuestros clientes", afirmó Dan Mesika, consejero delegado de CGW.

ATLANTIC espera profundizar su colaboración con CGW y desbloquear nuevas oportunidades para el éxito compartido.

Acerca de Atlantic: Atlantic GmbH es uno de los mejores fabricantes de herramientas de rectificado del mundo, con más de 100 años de experiencia. Con una gama excepcionalmente amplia, desde granos gruesos hasta ultrafinos y desde estructuras blandas hasta extremadamente duras, Atlantic ofrece soluciones personalizadas que garantizan la máxima precisión, eficiencia y calidad en todos los sectores industriales.

Acerca de CGW: CGW Abrasives ha sido un fabricante líder de muelas abrasivas vitrificadas avanzadas durante más de 70 años, prestando servicio a una amplia gama de industrias, como la aeroespacial, la de turbinas, la automotriz, la de engranajes y la de rodamientos. Con una sólida presencia global en ventas y marketing, CGW opera en todo el mundo, incluyendo Norteamérica a través de su filial 100 % propiedad de CGW Abrasives USA. CGW se enorgullece de su alto nivel de servicio y de las sólidas y duraderas relaciones que ha forjado con sus clientes de todo el mundo.

