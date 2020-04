COMUNICADO: Atlantis Aquarium se incorpora a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios

Madrid, 15 abril de 2020.- Atlantis Aquarium recibe la certificación oficial como miembro de AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) que garantiza los más altos estándares en el cuidado de animales de acuario, con especial atención al mantenimiento de especies amenazadas y a su papel educativo en el ámbito escolar.

Los miembros de AIZA se rigen por los objetivos establecidos por la propia Asociación en cuanto a conservación, educación, concienciación y bienestar animal siguiendo también las recomendaciones de la EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) y la WAZA (World Association of Zoos and Aquariums), a las cuales pertenece.

La incorporación de Atlantis Aquarium supone el cumplimiento de unos altos niveles de calidad en el mantenimiento de sus instalaciones y ejemplares siendo conscientes del importante papel que desempeñan los zoos y acuarios en la preservación de la biodiversidad marina y terrestre en la época actual.

Como nuevo integrante de AIZA, Atlantis Aquarium colaborará activamente con otras instituciones zoológicas en proyectos científicos para la protección de especies marinas, en el desarrollo de programas educativos escolares y en el apoyo a programas como la conservación de la foca monje del Mediterráneo en Mauritania en el marco de la Fundación Parques Reunidos.

Todos los miembros de AIZA garantizan que todos los animales que mantienen y cuidan disfruten de las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades biológicas, dispongan de recintos adecuados y tengan un correcto programa nutricional y veterinario.

Sobre AIZA

AIZA es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los parques zoológicos y acuarios de España y Portugal y la pertenencia a ella implica el cumplimiento de la normativa vigente en cada país en esta materia, así como con los estándares propios de la asociación. Este compromiso implica mantener también un alto nivel de profesionalidad y cumplir una serie de obligaciones con respecto al manejo de animales, a la ética profesional y a la calidad del personal, así como a los aspectos vinculados a la conservación y la educación.

Sobre Atlantis Aquarium

Desde su inauguración oficial, en enero de 2019, Atlantis Aquarium Madrid ha apostado por la tecnología aplicada a la educación y concienciación medioambiental en un nuevo concepto de acuario interactivo más accesible y cercano al público a lo largo de un recorrido en el que se intercalan 150 especies y 20 ecosistemas de ríos y mares de todo el planeta con elementos lúdicos digitales, virtuales y mecánicos.

El primer acuario de Parques Reunidos en un complejo de interior como intu Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid), es pionero en la adaptación a la directiva comunitaria de plásticos de un solo uso en España, con el fin de concienciar al público sobre una amenaza real que está afectando gravemente a la biodiversidad marina.

