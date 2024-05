Atlas Free: Líderes desarrollan estrategias y perfeccionan tácticas para combatir la trata de personas

(Información remitida por la empresa firmante)

En una iniciativa innovadora para abordar la crisis global de la trata de personas, Atlas Free reunió a 40 organizaciones de 26 países que luchan contra la trata de personas en una sala en Alicante, España, del 22 al 26 de abril.

Esta reunión crítica marca un paso crucial en la lucha continua contra esta empresa criminal multimillonaria que afecta a más de 27 millones de personas hoy en día.

El ex embajador de EE.UU contra la trata de personas y CIO de Atlas Free, John Richmond, destaca la importancia de adoptar diferentes perspectivas antes de dirigirse a más de 100 líderes, usando un mapa al revés como metáfora.

El CEO de Atlas Free, Jeremy Vallerand, reiteró la importancia de un esfuerzo coordinado en la lucha contra la trata: "Para superar verdaderamente, es necesario cambiar el ritmo e interrumpir la estrategia de los traficantes. La unidad entre organizaciones es innegociable. Cada líder en la sala, cada persona en la Red de Atlas Free - desde supervivientes convertidos en líderes hasta soñadores en primera línea que ponen fin a la trata de personas - todos merecen los recursos, la comunidad y el apoyo inquebrantable para desmantelar a los traficantes en su región. Por eso existe Atlas Free".

El ex Embajador de EE.UU. en trata de personas y Director de Impacto de Atlas Free, John Richmond, enfatizó la importancia del evento: "Atlas Free ha respondido al llamado urgente de colaboración genuina y liderazgo interconectado. Esta reunión no fue solo una reunión; se trató de acción colectiva, no de conversaciones circulares".

En medio de estadísticas alarmantes -con menos procesamientos y mayores ganancias- Atlas Free ha respondido al desafío, liderando la carga por la unidad para lograr un impacto tangible. A medida que las ganancias globales de la trata de personas ascienden a $236 mil millones, superando a gigantes corporativos como Walmart y Amazon, la necesidad de unidad estratégica nunca ha sido más crítica. [Fuente: Organización Internacional del Trabajo, 2024].

Callie Tybur, Directora de Operaciones de Atlas Free, enfatizó la misión de la organización: "El trabajo de Atlas Free nunca era sobre nosotros. La idea siempre ha sido conectar a los mejores líderes locales con mejores recursos, herramientas y unidad entre ellos mismos para llevar justicia y libertad a quien lo necesita ahora".

La Reunión Global de Atlas Free equipó líderes de primera línea con las herramientas necesarias para combatir a los traficantes de manera efectiva y fomentó la colaboración hacia métodos innovadores para abordar el problema. Las sesiones dirigidas por asesores experimentados de Atlas Free, líderes y supervivientes de trata de personas, se enfocaron en tendencias, mejores prácticas y resiliencia organizativa, abordando áreas críticas como finanzas, liderazgo y medición. Un miembro de la Red de Atlas Free de África comentó: "He aprendido más en tres horas que en la última década". Otros líderes regionales compartieron un sentimiento de alivio y renovación: "No estoy solo en mis pensamientos sobre este trabajo", y "Es el tipo de trabajo que requiere unirse".

La ubicación del evento subrayó el compromiso de Atlas Free con el desmantelamiento de los sistemas que permiten la trata de personas y la explotación.

Atlas Free continúa su misión de combatir la trata de personas mediante la colaboración estratégica y la acción colectiva a nivel local. Fundada en 2012, los miembros de la Red de Atlas Free han servido a más de un millón de vidas y siguen dedicados a servir a millones más. El 26 de julio de 2022, la organización sin fines de lucro a nivel global cambió su nombre de Rescue: Freedom a Atlas Free para reflejar de manera más precisa su compromiso de acabar con la explotación sexual en todos los rincones del mundo.

