El atleta de Red Bull Thomas van Tonder cruza 600 barras de mono bajo el puente Bloukrans

(Información remitida por la empresa firmante)

Red Bull Bridge Bars: el campeón mundial sudafricano de carreras de obstáculos completa, por primera vez en el mundo, un cruce de más de 280 metros —a 216 metros sobre el río— en 47 minutos y 37 segundos

GQEBERHA, Sudáfrica, 27 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- El atleta de Red Bull Thomas van Tonder (Sudáfrica), completó una travesía inédita a nivel mundial bajo el arco del puente Bloukrans, recorriendo 600 barras colgantes como parte del evento Red Bull Bridge Bars. El campeón mundial de carreras de obstáculos completó este recorrido —diseñado específicamente para la ocasión y con una longitud de más de 280 metros— en 47 minutos y 37 segundos.

El puente Bloukrans, situado a 216 metros sobre el río, conecta las provincias sudafricanas de Cabo Occidental y Cabo Oriental a través de la carretera N2. El recorrido —denominado Red Bull Bridge Bars— seguía el arco del puente, con un ascenso de 45 grados, un breve tramo llano cerca de la parte superior y un descenso controlado. Van Tonder completó el trayecto en un único intento ininterrumpido, convirtiéndose en la primera persona en lograrlo.

No se podía atornillar ni taladrar nada en el puente. Richard Lievaart, jefe de montaje y director de seguridad en Vertical Safety Systems, junto con su equipo, construyó el recorrido utilizando dos puntos de seguridad independientes y sin realizar fijaciones permanentes.

He terminado lo que empecé. Me propuse un objetivo grande y descabellado, y finalmente lo hemos logrado, explicó Van Tonder.

El recorrido puso a prueba la fuerza de agarre sostenida y la resistencia a lo largo de tres fases: el ascenso, la parte superior y un descenso en el que la gravedad aumentaba su velocidad entre las barras. Red Bull Bridge Bars fue diseñado para poner a prueba a Van Tonder fuera del entorno habitual de las competiciones de carreras de obstáculos.

Van Tonder, poseedor de un récord mundial Guinness, se proclamó campeón mundial de OCR en la distancia de 100 metros en el año 2019 y ganó la edición inaugural del Red Bull Rancher Strong en 2025. El cruce del puente Bloukrans, realizado por este atleta patrocinado por Red Bull, puede volver a verse en Red Bull TV.

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