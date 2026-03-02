(Información remitida por la empresa firmante)

- Atletas de Suecia y Países Bajos ganan medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 mientras el embajador del equipo TCL sube al podio

MILÁN, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los atletas de Suecia y Países Bajos, miembros del Equipo TCL, consiguieron múltiples medallas, con actuaciones destacadas que marcaron un hito en sus carreras. Estos logros son un orgullo tanto para los atletas como para el Equipo TCL, como parte de su rol como Socio Olímpico y Paralímpico Oficial Mundial en la categoría de Equipos Audiovisuales y Electrodomésticos para el Hogar.

Las atletas suecas Ebba Andersson, Frida Karlsson y Jonna Sundling, junto con la neerlandesa Joy Beune, consiguieron un total de 11 medallas en pruebas individuales y por equipos de esquí de fondo y patinaje de velocidad, incluyendo cuatro de oro y siete de plata. La embajadora global de la marca TCL, Eileen Gu, consiguió una medalla de oro en Halfpipe de Freeski femenino, así como medallas de plata en Slopestyle de Freeski femenino y Big Air de Freeski femenino.

Estos podios destacan el extraordinario rendimiento y la fuerza de los atletas que compiten en Milano Cortina 2026, inspirando grandeza entre el público mundial.

Como líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en televisores Mini LED durante el primer semestre de 2025, TCL presentó su televisor insignia SQD-Mini LED TV X11L en CES 2026, galardonado con el Premio de Oro a la Tecnología de Pantalla Innovadora por su excepcional precisión de color, estabilidad de pantalla y rendimiento visual. Con tecnologías de pantalla y audio de vanguardia, TCL continúa redefiniendo la experiencia visual, brindando a los aficionados una experiencia inmersiva y cercana de los Juegos Olímpicos de Invierno.

De la misma manera que los Juegos Olímpicos inspiran a personas de todo el mundo a superar sus límites, el equipo TCL anima a todos a adoptar su visión de "Inspirar Grandeza", no solo a través de productos TCL que superan la imaginación, sino también a través de atletas que constantemente superan los estándares dentro y fuera del campo, y personas que con valentía superan los límites en su vida diaria.

TCL acerca a atletas, aficionados y familias durante Milano Cortina 2026. Con la tecnología de TCL en la Villa Olímpica, los competidores podrán relajarse, desconectar y celebrar momentos especiales con sus amigos y familiares. Como patrocinador del Momento del Atleta, TCL también utilizará su tecnología de pantalla, ubicada junto al campo de juego, para que los atletas puedan conectar con sus familias y amigos inmediatamente después de la competición, creando momentos de celebración y alegría en pleno centro de la acción.

Al comentar sobre su rendimiento, los embajadores del equipo TCL dijeron:

Ebba Andersson (Suecia, Esquí de fondo): "Este deporte premia la constancia; de lo contrario, no se puede alcanzar la grandeza. Ver cómo toda la preparación cobraba vida y subir al podio cuatro veces durante los Juegos Olímpicos de Invierno de este año ha sido un sueño hecho realidad, y estoy agradecida a TCL por su apoyo".

Frida Karlsson (Suecia, Esquí de fondo): "Siempre hay presión al más alto nivel, pero la grandeza solo se alcanza cuando sales de tu zona de confort. Conseguir varios podios este año ha sido un momento realmente emocionante, y estoy agradecida a TCL por inspirarme a seguir adelante y creer en el poder de la perseverancia".

Jonna Sundling (Suecia, Esquí de fondo): "¡La sensación de ganar nunca pasa de moda! Estoy muy orgullosa de haber representado a mi país y haber ganado tres medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, y agradezco a TCL por apoyarme en mi camino hasta aquí y por ayudarme a compartir la alegría y el espíritu de los deportes de invierno con los aficionados de todo el mundo".

Joy Beune (Países Bajos, Patinaje de velocidad): "Me siento honrada de haber subido al podio como parte del equipo holandés en los Juegos Olímpicos de Invierno y agradecida por todo el apoyo de mis seres queridos y compañeros para hacer realidad este sueño. Formar parte del Equipo TCL me ha recordado que la grandeza se basa en la constancia y en llevar esa mentalidad a la vida diaria".

