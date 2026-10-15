ATOMS obtiene 1.700 millones de dólares para impulsar la comida a domicilio con ProKitchens en Europa

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(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo de robótica y automatización industrial cierra una de las mayores rondas de financiación de 2026, reforzando la infraestructura de ProKitchens en Francia, España, Italia, Portugal, Polonia y los Países Bajos

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Atoms, la empresa de robótica y automatización industrial fundada por Travis Kalanick, cofundador de Uber, ha recaudado 1.700 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Andreessen Horowitz (a16z), con participación de Uber, Bain Capital, Fifth Wall, y otros inversores institucionales.



Revolucionando la cocina

Además, con esta ronda de financiación se incorpora Ben Horowitz, cofundador de a16z, al Consejo de Administración de Atoms, permitiendo al grupo acelerar su desarrollo en los sectores de alimentación, minería y transporte. Para ProKitchens, esta inversión viene a reforzar los recursos destinados a la red de cocinas comerciales en Marsella, Lille, París, Lyon, Madrid, Barcelona, Milán, Lisboa, Varsovia y Ámsterdam. Como parte del pilar Atoms Food, junto con CloudKitchens y proyectos de hardware, ProKitchens queda posicionada para beneficiarse directamente del creciente enfoque de Atoms a la reducción de las fricciones laborales en las cocinas y a la mejora de la eficiencia operativa para los operadores de cualquier escala.



Impulsando las marcas locales

El respaldo de Atoms aporta una clara ventaja a emprendedores del sector alimentario, así como a fabricantes y equipos de I+D en toda Europa. ProKitchens proporciona a los operadores espacios de cocina certificados, listos para equipar y con contratos flexibles. Esto elimina gran parte de la carga financiera que se suele asociar a la apertura de nuevos emplazamientos.



Las marcas que buscan probar un mercado concreto o expandirse por otros países disponen, desde el primer día, de una infraestructura adaptada a sus necesidades, con instalaciones en Francia, España, Italia, Portugal, Polonia y los Países Bajos. A medida que Atoms destina nuevas inversiones a la automatización de hardware y a la gestión de flujos de trabajo físicos, las marcas locales de bebidas y alimentación que utilizan ProKitchens pueden mejorar su eficiencia, fiabilidad y el ritmo al que son capaces de crecer.



Acerca de Atoms

Atoms Food incorpora CloudKitchens y otros proyectos relacionados de hardware de tecnología alimentaria diseñados para reducir las fricciones laborales en las cocinas. Los sistemas de transporte y maquinaria autónomos recaen dentro de Atoms Mining, tras la adquisición de la empresa de vehículos autónomos Pronto. Centrada en las bases móviles robóticas y en la tecnología de movimiento autónomo, Atoms Transport da servicio a las industrias pesadas.



Acerca de ProKitchens

ProKitchens ofrece espacios flexibles de cocina comercial, diseñados para negocios de comida de cualquier escala, desde ambiciosos emprendedores hasta fabricantes de gran volumen y equipos de I+D. Los operadores pueden empezar con una sola unidad de producción o expandirse hasta internacionalizar su presencia.

Contacto

Nombre contacto: Sergio Mateo Ycaza Bohman

Descripción contacto: ProKitchens

Teléfono de contacto: +34 910 772 164



