(Información remitida por la empresa firmante)

HAMILTON, ON y GARCHING, Alemania, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de radiofármacos, e ITM Isotope Technologies Munich SE (ITM), una destacada empresa biotecnológica especializada en radiofármacos, han anunciado hoy un acuerdo de suministro para el radioisótopo de uso médico de alta calidad de ITM: lutecio-177 sin portador añadido (n.c.a. 177Lu). Según los términos del acuerdo, ITM suministrará n.c.a. 177Lu para respaldar las actividades de CDMO de AtomVie destinadas a empresas de radiofármacos; esto refuerza la cadena de suministro de AtomVie y brinda a sus socios en el ámbito de la oncología de precisión un mayor acceso a este radioisótopo de uso generalizado.

AtomVie presta servicios a diversas empresas radiofarmacéuticas en todo el sector, las cuales dependen de un suministro fiable de radioisótopos de alta calidad, afirmó Bruno Paquin, consejero delegado de AtomVie. Al fortalecer esta relación con ITM, líder mundial en la producción de isótopos, tanto nosotros como nuestros socios actuales y futuros contamos con un acceso fiable al 177Lu sin portador añadido (n.c.a.) para respaldar programas de desarrollo de terapias y diagnósticos.

El 177Lu n.c.a. (sin portador añadido) de ITM está diseñado para combinarse con moléculas dirigidas que transportan el radioisótopo directamente a los focos tumorales. Una vez allí, esta forma de lutecio-177 de alta pureza emite radiación beta terapéutica que destruye las células cancerosas de manera altamente localizada y precisa. ITM cuenta con un Drug Master File (DMF) —expediente maestro de fármaco— registrado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para su 177Lu n.c.a., y dispone de autorización de comercialización en la Unión Europea (bajo la marca EndolucinBeta).

Consideramos este acuerdo con AtomVie —un socio de confianza para las empresas que desarrollan radiofármacos nuevos e innovadores— como una muestra de cómo prestamos servicio al sector a través de nuestra red global de producción y suministro. Garantizar que nuestros socios cuenten con un acceso fiable a radioisótopos de alta calidad, incluido el lutecio-177, es una prioridad para nosotros. Junto con AtomVie y su red de desarrolladores de radiofármacos, ITM se enorgullece de contribuir a ampliar aún más el impacto de la terapia radiofarmacéutica en personas que padecen cáncer, añadió el doctor Andrew Cavey, consejero delegado de ITM.

Acerca de AtomVie Global Radiopharma

AtomVie Global Radiopharma Inc. es una organización líder a nivel mundial dedicada al desarrollo y la fabricación por contrato (CDMO), enfocada en impulsar el desarrollo y la comercialización de radiofármacos. AtomVie ofrece soluciones integrales que abarcan el desarrollo de procesos y métodos analíticos, la fabricación bajo normas de correcta fabricación (GMP), el control de calidad, el apoyo normativo y servicios de distribución global para productos farmacéuticos destinados a uso clínico o comercial. AtomVie brinda respaldo a empresas farmacéuticas y biotecnológicas de todo el mundo que desarrollan terapias y diagnósticos innovadores basados en la radiación; actualmente, la compañía se encuentra poniendo en marcha sus nuevas instalaciones de vanguardia, con una superficie de 72.300 pies cuadrados, ubicadas en Hamilton, Ontario.

Para obtener más información, visite www.atomvie.com.

Acerca de ITM Isotope Technologies Munich SE

ITM, una empresa biotecnológica líder en el sector radiofarmacéutico, se dedica a ofrecer una nueva generación de terapias y diagnósticos radiofarmacéuticos para tumores de difícil tratamiento. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de los pacientes oncológicos, los profesionales clínicos y nuestros socios mediante la excelencia en el desarrollo, la producción y el suministro global de radioisótopos médicos. Con el beneficio para el paciente como principio rector de todas nuestras actividades, ITM impulsa una amplia cartera de proyectos en oncología de precisión —que incluye múltiples estudios de fase 3—, combinando los radioisótopos de alta calidad de la compañía con diversas moléculas dirigidas. Aprovechando nuestras dos décadas de experiencia pionera en radiofarmacia, nuestra posición central en el sector y nuestra consolidada red global, ITM trabaja para proporcionar a los pacientes tratamientos dirigidos más eficaces, con el fin de mejorar los resultados clínicos y su calidad de vida. www.itm-radiopharma.com

Contacto en AtomVie: Para consultas de los medios, póngase en contacto con: Tina Chainani, teléfono: +1 905 912 4209, correo electrónico: tina.chainani@atomvie.com; Contacto en ITM: Comunicación corporativa: Kathleen Noonan/Julia Westermeir, teléfono: +49 89 329 8986 1500, correo electrónico: communications@itm-radiopharma.com; Relaciones con inversores: Ben Orzelek, teléfono: +49 89 329 8986 1009, correo electrónico: investors@itm-radiopharma.com

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