AtomVie Global Radiopharma suministra la primera dosis en el estudio clínico de Radiopharm Theranostics

- AtomVie Global Radiopharma suministra la primera dosis a un paciente en el estudio clínico de fase 1/2a de Radiopharm Theranostics de 177Lu-BetaBart (RV-01)

HAMILTON, ON, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), un CDMO radiofarmacéutico líder a nivel mundial, anunció que ha suministrado la dosificación exitosa del primer paciente en el estudio clínico de Fase 1/2a en humanos de Radiopharm Theranostics de 177Lu BetaBart (RV 01) al brindar servicios de fabricación y distribución GMP para el producto farmacéutico radioterapéutico, después de desarrollar y calificar exitosamente el proceso de radiomarcaje y los métodos analíticos utilizando un enfoque apropiado para la fase que aceleró la presentación de IND.

El estudio clínico de fase 1/2a está diseñado como un ensayo de aumento y expansión de dosis que evalúa la seguridad, la biodistribución, la dosimetría de radiación y la actividad antitumoral preliminar de 177Lu BetaBart, al tiempo que determina la dosis recomendada para estudios futuros. 177Lu-BetaBart (RV 01) es un anticuerpo monoclonal conjugado con 177Lutecio diseñado para dirigirse a la isoforma 4Ig de B7 H3, una molécula de punto de control inmunitario sobreexpresada en múltiples tipos de tumores sólidos.

"Lograr la primera dosis de 177Lu-BetaBart para pacientes refleja lo que más nos importa: garantizar la fabricación, el lanzamiento y la entrega puntual de radiofármacos de alta calidad para que los pacientes puedan acceder a terapias innovadoras sin demora", declaró Bruno Paquin, consejero delegado de AtomVie. "Nuestro equipo está profundamente centrado en la excelencia operativa y la fiabilidad, apoyando a nuestros socios desde el desarrollo clínico inicial hasta el suministro global".

"La administración de BetaBart al primer paciente en el estudio clínico de fase 1/2a de 177Lu representa un hito importante para Radiopharm Theranostics", afirmó Riccardo Canevari, consejero delegado y director general de Radiopharm Theranostics. "Agradecemos la experiencia en fabricación de AtomVie y su compromiso con la calidad a medida que desarrollamos BetaBart para pacientes con tumores sólidos agresivos y difíciles de tratar".

Acerca de BetaBart (RV-01)

RV-01 es el primer agente terapéutico radiofarmacéutico desarrollado por Radiopharm Ventures, la empresa conjunta formada entre Radiopharm Theranostics y el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas. 177Lu-BetaBart es un agente terapéutico conjugado con 177Lutecio que actúa sobre B7-H3, una molécula de punto de control inmunitario sobreexpresada en varios tipos de tumores. Múltiples estudios preclínicos con BetaBart han demostrado reducción tumoral y prolongación de la supervivencia en animales tratados con este agente radioterapéutico.

Acerca del ensayo clínico de fase 1/2a

El estudio FIH de Fase 1/2a (NCT07189871) está diseñado para determinar el perfil de seguridad, la biodistribución, la farmacocinética y la dosimetría de radiación de 177Lu-Betabart. El estudio busca inscribir a 61 participantes elegibles con antecedentes documentados de cáncer de próstata resistente a la castración, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, cáncer de mama triple negativo o carcinoma de células escamosas de esófago, confirmados histopatológicamente.

Acerca de Radiopharm Theranostics

Radiopharm Theranostics es una compañía de radioterapia en fase clínica que desarrolla una plataforma de primer nivel de productos radiofarmacéuticos innovadores para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas en áreas con una alta demanda médica no cubierta. Radiopharm Theranostics cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (RAD) y en el NASDAQ (RADX). La compañía cuenta con una cartera de tecnologías de plataforma distintivas y altamente diferenciadas que abarcan péptidos, moléculas pequeñas y anticuerpos monoclonales para su uso en el cáncer. El programa clínico incluye un ensayo de Fase 2 y tres de Fase 1 en diversos tipos de cáncer de tumores sólidos, como metástasis de pulmón, mama y cerebro. Obtenga más información en radiopharmtheranostics.com.

Para obtener más información, contacte con:Riccardo Canevari, consejero delegado y director gerente Tel: +1 862 309 0293ID de correo electrónico: rc@radiopharmtheranostics.com

Acerca de AtomVie(AtomVie)

AtomVie es una empresa líder mundial en la fabricación de radiofármacos clínicos y comerciales, con certificación GMP, y su distribución a nivel mundial. AtomVie ofrece una gama completa de servicios científicos, técnicos, regulatorios, de calidad y logísticos, junto con una infraestructura especializada para el desarrollo de radiofármacos, desde estudios clínicos de fase I a III hasta su comercialización. Actualmente, AtomVie presta servicios a clientes internacionales que realizan estudios clínicos en más de 28 países. AtomVie está construyendo y poniendo en marcha unas nuevas instalaciones de vanguardia de 6.600 m, construidas específicamente para este fin, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el segundo semestre de 2026. Para más información, visite nuestro sitio web: https://www.atomvie.com/

Para obtener más información, contacte con:Tina Chainani, directora de Desarrollo Empresarial Tel: +1 437 239 1288ID de correo electrónico: tina.chainani@atomvie.com

