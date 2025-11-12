(Información remitida por la empresa firmante)
- AtomVie Global Radiopharma suministra la primera dosis para pacientes de 225Ac-SSO110 para el ensayo clínico de fase 1/2 SANTANA-225 de Ariceum Therapeutics en cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado y carcinoma de células de Merkel
HAMILTON, ON, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), una CDMO radiofarmacéutica líder, anunció que ha suministrado con éxito la primera dosis de 225Ac-SSO110 de Ariceum Therapeutics (Ariceum), un antagonista marcado con actinio-225 potencialmente primero y mejor en su clase del receptor de somatostatina tipo 2 (SSTR2), que se está evaluando en el ensayo clínico de fase 1/2 de Ariceum (SANTANA-225) para el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) en estadio extenso y el carcinoma de células de Merkel (CCM).
Con esta alianza, AtomVie aprovecha sus modernas instalaciones cGMP y su amplia experiencia técnica para permitir la fabricación robusta y fiable de 225Ac-SSO110. Esta colaboración garantiza un suministro constante y una calidad impecable de 225Ac-SSO110 para respaldar el estudio SANTANA-225.
"Nos honra colaborar con Ariceum para suministrar el componente crítico de 225Ac-SSO110 para el ensayo clínico SANTANA-225. Nuestra misión de transformar la vida de los pacientes con radiofármacos de alta calidad guía cada paso de nuestro trabajo, y nos enorgullece contribuir a que las terapias oncológicas prometedoras estén más cerca de los pacientes", declaró Bruno Paquin, consejero delegado de AtomVie.
"La administración de la primera dosis a un paciente en nuestro ensayo clínico SANTANA-225 representa un hito importante para Ariceum", comentó Manuel Sturzbecher-Höhne, director de tecnología de Ariceum Therapeutics. "Nos enorgullece colaborar con AtomVie en la fabricación de 225Ac-SSO110. Su reconocida experiencia en Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y su firme compromiso con la calidad nos brindan la confianza necesaria para avanzar en el desarrollo clínico de 225Ac-SSO110 y cumplir nuestra misión de ofrecer terapias transformadoras a los pacientes que se enfrentan a estos cánceres agresivos y desatendidos".
Acerca de AtomVie Global Radiopharma
AtomVie es una CDMO líder a nivel mundial en la fabricación GMP y distribución global de radiofármacos clínicos y comerciales. AtomVie ofrece una gama completa de servicios científicos, técnicos, regulatorios, de calidad y logísticos, junto con una infraestructura especializada para el desarrollo de radiofármacos, desde estudios clínicos hasta su comercialización. Actualmente, AtomVie presta servicios a clientes internacionales que realizan estudios clínicos en más de 28 países. AtomVie está construyendo una nueva planta de vanguardia de 6.700 metros cuadrados (72.300 pies cuadrados), cuya inauguración está prevista para finales de 2025.
Acerca de Ariceum Therapeutics
Ariceum Therapeutics es una empresa oncológica en fase clínica dedicada a redefinir el futuro de la atención médica mediante radioterapias dirigidas a pacientes con cánceres agresivos y difíciles de tratar. Su programa principal, 225Ac-SSO110, un novedoso antagonista del receptor de somatostatina tipo 2 (SSTR2) con un potencial líder en su clase, se está investigando actualmente en el estudio de fase 1/2 SANTANA-225 como la primera radioterapia de mantenimiento para el cáncer de pulmón microcítico en estadio extenso (ES-SCLC) y el carcinoma de células de Merkel (MCC), dos enfermedades con opciones limitadas y mal pronóstico. Ariceum también está desarrollando un producto candidato clínico, ATT001, un novedoso inhibidor de PARP radiomarcado con I-123 diseñado para administrar radioterapia de precisión subcelular a tumores sólidos agresivos.
Con sede en Berlín, Ariceum opera en Alemania, Suiza, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. La empresa cuenta con el respaldo de inversores líderes a nivel mundial en ciencias de la vida, como EQT Life Sciences, HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners y Earlybird Venture Capital.
