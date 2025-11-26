Atos acercará al ciudadano la administración de la Comunidad de Madrid mediante Inteligencia Artificial

Comunidad de Madrid - Atos

Madrid Digital, la Agencia de Administración Digital de la Comunidad de Madrid, ha confiado a Atos el diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y servicios de soporte para sistemas de información basados en inteligencia artificial (IA) para la transformación digital de la Comunidad de Madrid

Atos colaborará con el gobierno regional en la implementación de sistemas de información que aprovechen soluciones y servicios de inteligencia artificial. El objetivo es mejorar el acceso a los servicios y a la información en todos los departamentos a través de aplicaciones como la generación automática de documentos y los asistentes inteligentes. Además, los servicios existentes serán personalizados y los procesos de toma de decisiones optimizados mediante IA.



La IA como tecnología clave de transformación

La Comunidad de Madrid reconoce la inteligencia artificial como un pilar fundamental de su transformación digital. El crecimiento exponencial de esta tecnología —especialmente tras la aparición y popularización de la IA generativa y la irrupción de los agentes— ha llevado a Madrid Digital a considerarla un factor esencial en su estrategia de digitalización 2023-2026.



El Plan Estratégico Madrid Digital 2022-2026 define cinco pilares principales, dos de los cuales incluyen medidas específicas para implementar soluciones basadas en IA. Estas líneas de acción promueven la modernización de los sistemas de información, la automatización de procedimientos y una gestión pública inteligente apoyada en datos, con un énfasis especial en el desarrollo de soluciones de IA.



El Plan Estratégico destaca tres principios directamente vinculados a la IA: la defensa de las personas y de los derechos digitales; la consolidación de Madrid como un centro digital en el sur de Europa; y el uso de datos, IA e Internet de las Cosas. También presta especial atención a la combinación de estos avances con infraestructuras digitales seguras y fiables que garanticen la privacidad y la protección de datos, y se centra en crear soluciones responsables tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos.



Creciente demanda de IA

La demanda de los usuarios de soluciones basadas en IA, tanto generativa, agéntica, como de análisis avanzado, crece constantemente y abarca áreas como Empleo, Vivienda, Asuntos Sociales, Sanidad, Justicia, Turismo, Medio Ambiente, Fiscalidad, Digitalización y Gobierno Local. En todas estas áreas ya existen numerosos proyectos en curso en diferentes etapas de desarrollo.



Además de satisfacer esta demanda, Madrid Digital tiene la responsabilidad de identificar nuevas oportunidades y necesidades, y formar a los empleados públicos para aprovechar las herramientas inteligentes, aumentando así su productividad y satisfacción laboral. Atos, con su amplia experiencia en IA y probada trayectoria en IA generativa y agentica, puede responder a las necesidades expresadas por Madrid Digital, ayudando a alcanzar los objetivos mencionados.



Las soluciones de IA incluyen aceleradores de procesamiento de lenguaje natural, asistentes conversacionales, agentes, herramientas de extracción automática de documentos, sistemas predictivos y automatización de tareas repetitivas, reduciendo significativamente el tiempo dedicado a la tramitación de expedientes y otros procesos administrativos. Estas capacidades se integran directamente con aplicaciones existentes — como Buscador360— o se despliegan a través de nuevas aplicaciones específicamente diseñadas para aprovechar la IA.



Alcance de la colaboración con Atos

El acuerdo con Atos, adquirido por licitación pública, garantiza que Madrid Digital cuente con todos los recursos necesarios para desarrollar y mantener sistemas de IA innovadores en áreas funcionales y técnicas como el desarrollo de software, la gestión de infraestructuras y la seguridad. También incluye la implementación de componentes de IA en aplicaciones ya operativas y la evolución tecnológica de los sistemas existentes, así como su mantenimiento correctivo, preventivo, evolutivo y predictivo. Además, con su amplia experiencia en IA y probada trayectoria en IA generativa y sistemas complejos de agentes especializados, puede alcanzar los objetivos mencionados.



Atos será responsable de las soluciones técnicas, metodológicas y procedimentales para el despliegue eficiente de la IA: desde productos y algoritmos específicos hasta elementos de arquitectura, infraestructuras y prácticas avanzadas de gestión (MLOps). El acuerdo también incluye sólidos mecanismos de gobernanza de la IA, para garantizar el cumplimiento normativo en materia de ética, transparencia, privacidad y seguridad de la información.



Otro aspecto clave de la colaboración es la transferencia continua de conocimiento a los equipos internos y colaboradores de Madrid Digital, lo que permitirá a la organización consolidar una capacidad sostenible, autosuficiente y adaptable para afrontar los futuros retos tecnológicos y aprovechar las oportunidades.



Con este acuerdo, Madrid Digital refuerza su capacidad tecnológica y operativa, proporcionando un apoyo sólido y sostenible al proceso de transformación digital del gobierno regional, cumpliendo en última instancia su misión de mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos.



Camino Frade, Responsable de la Gestión de la Comunidad de Madrid en Atos, dijo: "Estamos encantados de ser, los próximos 4 años, el socio tecnológico de Madrid Digital en un proyecto tan innovador y de tanto impacto para los ciudadanos y funcionarios como este. Estamos plenamente comprometidos a ayudar a Madrid Digital a desarrollar soluciones basadas en IA que no solo mejorarán los servicios para todas las partes interesadas hoy, sino que también serán los cimientos sólidos para las evoluciones del mañana".

