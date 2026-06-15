Atos Group y Microsoft amplían su colaboración estratégica para impulsar una IA agéntica segura

Atos - Microsoft - Atos Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Atos Group, y Microsoft han anunciado una importante ampliación de su colaboración estratégica para acelerar la adopción de una IA agéntica segura entre los profesionales de Atos y dentro de su ecosistema de clientes. Como parte de esta iniciativa, Atos desplegará Microsoft 365 Copilot para sus 56.000 empleados en 54 países, poniendo capacidades de IA al alcance de toda su plantilla, desde consultores e ingenieros hasta personal de primera línea

Madrid, 15 de junio de 2026.- La implantación se basa en Microsoft 365 E7, una solución que integra Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Copilot y Agent 365 en una única plataforma impulsada por Work IQ, reforzada además con las capacidades avanzadas de seguridad de Microsoft Entra Suite, Defender, Intune y Purview.



Con este despliegue, Atos se convierte en el primer integrador global de sistemas francés en implementar Microsoft 365 Copilot y en una de las primeras compañías con sede en Francia en adoptar Microsoft 365 E7, situándose asimismo entre los primeros usuarios del mundo en operar plenamente sobre esta plataforma desde su disponibilidad general.



Atos también está desplegando Microsoft Copilot Studio y Microsoft Foundry para diseñar, desarrollar y gestionar agentes de IA destinados tanto a sus sistemas internos y funciones corporativas como a los proyectos de sus clientes, todo ello bajo un modelo operativo único y coherente. Estas capacidades formarán parte de los estudios de IA agéntica soberana de Atos, concebidos para facilitar una adopción segura y efectiva de la inteligencia artificial en entornos empresariales.



"Hemos entrado en una nueva era del trabajo, en la que las organizaciones más ambiciosas no se limitan a adoptar la inteligencia artificial, sino que están rediseñando la forma de trabajar en torno a ella", afirma Jared Spataro, Chief Marketing Officer de AI at Work en Microsoft. "Eso es precisamente lo que está haciendo Atos. Al poner la IA en manos de sus profesionales, está impulsando nuevos niveles de rapidez, calidad e innovación para sus clientes, y nos enorgullece acompañarlos en este camino".



Un despliegue global basado en la seguridad y la gobernanza

A través de esta ampliación de la alianza, Atos y Microsoft pondrán en marcha:



• Microsoft 365 Copilot para los 56.000 empleados de Atos en todo el mundo, integrando la IA directamente en las aplicaciones de Microsoft 365 que utilizan a diario, como Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint y SharePoint.



• Microsoft 365 E7 como plataforma tecnológica de referencia, reuniendo Microsoft 365 Copilot, las capacidades de seguridad y cumplimiento de Microsoft 365 E5 y Microsoft Agent 365, la capa de control de Microsoft para supervisar, gobernar y proteger los agentes de IA en toda la organización.



• Un modelo integral de gobernanza de agentes mediante Microsoft Agent 365, que permitirá a Atos gestionar, desde una única solución, una creciente comunidad de 19.000 agentes de IA. Esta supervisión abarcará tanto los agentes que actúan en nombre de los usuarios como aquellos que operan con credenciales propias, así como los desarrollados dentro del ecosistema de Atos, utilizando los mismos procesos de administración y seguridad que ya emplean los equipos de TI y ciberseguridad de la compañía.



Además, ambas empresas reforzarán sus iniciativas conjuntas de salida al mercado, aprovechando la propia experiencia de transformación de Atos para ayudar a sus clientes a adoptar soluciones agénticas, especialmente en sectores altamente regulados.



"Esta es la inversión tecnológica más importante que Atos ha realizado en sus profesionales en toda una generación y representa una muestra clara de nuestra estrategia en inteligencia artificial", señala Frédéric Aubrière, Group Chief Digital & Information Officer de Atos Group. "Dotar a cada empleado de Atos y Eviden de un asistente personal basado en IA, independientemente del lugar que ocupe en la cadena de valor, amplía enormemente las posibilidades que podemos ofrecer a nuestros clientes. No estamos realizando pruebas piloto: estamos desplegando esta tecnología a escala global porque creemos que la IA agéntica definirá la próxima década de los servicios profesionales y queremos que nuestros equipos lideren ese futuro".



Seguridad, identidad y gobernanza como pilares de la IA empresarial

Como una de las primeras empresas con sede en Francia en adoptar Microsoft Frontier Suite, Atos ha optado por una arquitectura que unifica identidad, seguridad, cumplimiento normativo y gobernanza de agentes en un único entorno de control empresarial, integrando Microsoft Entra, Microsoft Defender, Intune, Microsoft Purview y Microsoft Agent 365.



Para una organización presente en 54 países y con actividad en sectores altamente regulados como la defensa, los servicios financieros, la sanidad o las administraciones públicas, esta consolidación hace posible una implantación segura, sostenible y a gran escala de la inteligencia artificial.



Esta iniciativa constituye un elemento central del compromiso de Atos Group para acelerar su transformación basada en IA, tanto para optimizar sus propias operaciones como para generar valor para sus clientes. La estrategia del Grupo se articula en torno a tres pilares estrechamente conectados: IA agéntica para entornos críticos, diseñada para operar en los contextos más sensibles y regulados; Soberanía digital, permitiendo a los clientes mantener el control, la autoridad y la responsabilidad sobre sus activos digitales; y Ciberseguridad, garantizando una protección integral a lo largo de toda la cadena digital.



Atos está convencida de que la IA agéntica marcará la próxima etapa de los servicios empresariales. En este contexto, la verdadera diferencia radica en la capacidad de ejecución. La compañía ya trabaja con clientes para desplegar soluciones de IA agéntica a gran escala en entornos complejos. Al transformar primero su propio modelo operativo y actuar como su propio "cliente cero", Atos está industrializando la IA agéntica como una capacidad gobernada, segura y preparada para producción, capaz de aportar resultados tangibles hoy, y no solo promesas para el futuro.





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