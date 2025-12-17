Atos implementa una herramienta de coordinación en la Dirección de Seguridad Civil y Gestión de Crisis

Dirección de Seguridad Civil y Gestión de Crisis - Atos

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por la IA, anuncia la implantación de la última evolución del sistema ASAP (Astreinte, Sistema de Alerta y Proyección), una herramienta innovadora diseñada para mejorar la gestión integral de los recursos humanos y materiales durante las intervenciones, para la Dirección General de Seguridad Civil y Gestión de Crisis (DGSCGC)

Madrid, 17 de diciembre de 2025.-

La DGSCGC es una entidad del Ministerio del Interior encargada de coordinar y gestionar las intervenciones de seguridad civil en Francia y en el extranjero. Trabaja en estrecha colaboración con unidades militares y civiles para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia.



ASAP es un sistema integrado que permite gestionar de forma eficiente todos los recursos necesarios para las intervenciones de seguridad civil, ya se trate de incendios, terremotos, tsunamis u otras catástrofes naturales. El sistema cubre todo el proceso de intervención, desde la recepción de alertas y la planificación de los posibles escenarios hasta la proyección y el despliegue de unidades sobre el terreno.



ASAP está desplegado en la Brigada de Militares de la Seguridad Civil (BMSC), en la Unidad de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil (UIISC) 5 con sede en Corte y en sus cuatro Regimientos de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil (RIISC): el 1er RIISC con sede en Nogent-le-Rotrou, el 7º RIISC en Brignoles y el 4º RIISC en Libourne, que se incorporó al programa tras los devastadores incendios del verano de 2022.



ASAP permite en particular:



• Gestión de recursos: ASAP facilita la gestión de recursos humanos y materiales, incluidos vehículos de todo tipo y equipos especializados. Las unidades pueden movilizarse y desplegarse rápidamente según la disponibilidad del personal y las necesidades específicas de cada intervención. ASAP incluso gestiona los perros de intervención, considerados como personal, con ficha de recursos humanos, número de pasaporte y seguimiento de sus vacunas y las de su jaula de transporte. Asimismo, automatiza la edición, difusión y validación de documentos aduaneros, procesos que antes se realizaban manualmente.



• Coordinación entre unidades: El sistema favorece la coordinación entre las distintas unidades de la BMSC mediante la puesta en común de recursos humanos y materiales, garantizando una gestión extremadamente precisa y en tiempo real, y una respuesta rápida y eficaz ante emergencias.



• Seguimiento y trazabilidad: Cada intervención queda registrada con detalle, lo que permite un seguimiento preciso de los recursos desplegados y de las acciones realizadas. ASAP también facilita, por ejemplo, el seguimiento del historial de despliegues del personal, conservando el registro de posibles exposiciones en zonas sanitarias de riesgo.



• Automatización de procesos: ASAP automatiza numerosos procedimientos, reduciendo los tiempos de preparación y aumentando la eficiencia operativa, como sucede con la generación automática de documentos necesarios para el transporte de personal y material.



La última evolución de ASAP permite una gestión aún más rápida del despliegue de equipos y material gracias a la gestión automática del conjunto de vehículos movilizados para una misión. Esta actualización asigna de forma automática al personal los asientos adecuados en los vehículos correspondientes, en función de las necesidades, guardias, experiencia y competencias.



Impacto y beneficios

Desde su puesta en producción en noviembre de 2020, ASAP ha transformado radicalmente la gestión de las intervenciones de seguridad civil en Francia. Gracias a la interconexión de recursos y a la automatización de tareas que antes se realizaban manualmente, el sistema ha permitido reducir de manera significativa el tiempo de preparación de las intervenciones, pasando de varias horas a menos de una hora. Esta mejora en los tiempos de respuesta resulta determinante para la eficacia de operaciones en las que cada minuto cuenta. También ha mejorado la precisión y la fiabilidad de los datos, facilitando la toma de decisiones en tiempo real.



"Antes de la implantación de ASAP en los regimientos de la Brigada de Militares de la Seguridad Civil, la constitución de los destacamentos para las proyecciones operativas se realizaba principalmente con bases de datos Access y archivos Excel. La edición de las listas de personal y material llevaba más de una hora", declaró el Jefe de la Oficina de Empleo de la Brigada de Militares de la Seguridad Civil. "Ahora, con ASAP, todos los datos de recursos humanos y el estado del stock de material se actualizan en tiempo real. Basta con un clic sobre las identidades de los equipos de rescate y sobre el material a proyectar para generar los documentos operativos en cuestión de minutos".



"Estamos muy orgullosos de que el sistema ASAP se haya convertido en una herramienta esencial para los equipos de gestión e intervención de la seguridad civil", afirmó Stéphane Touroute, Director de Actividades Technology Services France de Atos. "Trabajamos continuamente con nuestros interlocutores para hacer evolucionar ASAP, con el fin de ganar eficiencia y así ahorrar esas horas tan críticas en la gestión de crisis y en la seguridad de los ciudadanos".



Ejemplos recientes de intervenciones coordinadas gracias al sistema ASAP



• Mayotte 2024-2025 tras el ciclón Chido



• Nueva Caledonia en 2024 tras los disturbios en la isla



• Chile: intervención en incendios forestales en 2023



• Terremoto en Turquía en 2023: ASAP permitió movilizar y desplegar rápidamente unidades de rescate, que llegaron al lugar en pocas horas para prestar ayuda en las primeras fases de la intervención.



• Inundaciones en el norte de Francia en 2023: durante estas inundaciones, ASAP facilitó la coordinación entre unidades de socorro, permitiendo una respuesta rápida y eficaz para evacuar a los habitantes y proporcionar asistencia inmediata.



• Pandemia de COVID-19 en 2020: durante la pandemia, ASAP se utilizó para organizar la instalación de tiendas y hospitales de campaña, garantizando una respuesta rápida y coordinada ante el aumento de pacientes.



En el ámbito de la seguridad civil y la gestión de emergencias, Atos también participa en la Software République —ecosistema de innovación abierta dedicado a la movilidad inteligente, segura y sostenible— en el proyecto "vision 4rescue", un enfoque tecnológico integrado para la nueva generación de servicios de emergencia, desarrollado en coordinación con brigadas de bomberos y presentado en VivaTech 2025.



