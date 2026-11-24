Atos, hacia la soberanía Digital con Microsoft - Foto realizada con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Centrada en las necesidades de cada cliente para acelerar la innovación, reducir dependencias críticas y avanzar hacia la implementación de soluciones en la nube, ciberseguridad, datos e IA, manteniendo el control, la transparencia y el cumplimiento normativo. El objetivo es establecer un modelo de soberanía claro y adaptado al nivel de riesgo de cada carga de trabajo

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial y socio de Microsoft desde hace años, anuncia la ampliación de su colaboración con la compañía tecnológica para ayudar a las administraciones públicas y a las organizaciones sujetas a regulación a definir, implementar y gestionar entornos digitales adaptados a sus requisitos específicos de soberanía, resiliencia y cumplimiento normativo, sin perder de vista sus prioridades de negocio, la innovación y la adopción de la inteligencia artificial.



El marco de soberanía digital de Atos combina un enfoque de soberanía desde el diseño (sovereignty by design) con un modelo de asesoramiento especializado. Para ello, aprovecha un amplio conjunto de soluciones disponibles, entre ellas las capacidades de la plataforma Microsoft para Europa, como el perímetro europeo de datos de Microsoft Cloud (EU Data Boundary).



Atos aporta su amplia experiencia en soberanía digital, desde los servicios de consultoría y diseño de Atos Amplify hasta la implantación y operación de entornos seguros, respaldados por los módulos de seguridad de hardware (HSM) y los sistemas de gestión de claves (KMS) de Eviden. Por su parte, Microsoft contribuye con sus capacidades de soberanía en Europa, incluido su perímetro europeo de datos y sus avanzados controles de seguridad y gobernanza.



La compañía combina un análisis de soberanía para cada carga de trabajo con una hoja de ruta práctica e integrada que abarca infraestructuras, ciberseguridad, datos e inteligencia artificial. De esta manera, ayuda a las organizaciones a reducir dependencias críticas, tomar decisiones fundamentadas y ampliar sus capacidades de innovación sin renunciar al control, la responsabilidad ni la libertad de elección.



Este enfoque permite a los clientes seleccionar los modelos de soberanía más adecuados, implantarlos con garantías y adaptarlos a medida que evolucionan sus necesidades. En función de sus prioridades empresariales, las organizaciones pueden combinar las capacidades de la nube pública —garantizando que los datos y su procesamiento permanezcan dentro de los límites europeos establecidos y bajo estrictos mecanismos de gobernanza y control— con entornos de nube privada soberana.



Estos últimos ofrecen un mayor aislamiento, incluidas configuraciones híbridas o desconectadas de redes externas (air-gapped), para cargas de trabajo altamente sensibles o clasificadas. Los clientes pueden desplegar entornos soberanos a gran escala en la red de centros de datos soberanos de Atos en Europa, operados, cuando sea necesario, por personal con las correspondientes habilitaciones de seguridad nacionales.



Un recorrido personalizado hacia la soberanía digital



• Preservar la libertad de elección de los clientes







El enfoque de Atos está diseñado para ampliar las opciones disponibles para los clientes, teniendo en cuenta una amplia variedad de requisitos y tecnologías aplicables, incluidas las capacidades de la plataforma Microsoft.



Todo ello permite a las organizaciones ejecutar aplicaciones críticas y cargas de trabajo de inteligencia artificial dentro de unos parámetros de control definidos, reforzando al mismo tiempo la transparencia y el cumplimiento normativo.



• Evaluar el grado de preparación en materia de soberanía y definir opciones de implementación pragmáticas







Como parte de esta nueva propuesta de servicios, Atos Amplify liderará los proyectos de soberanía digital, comenzando con evaluaciones del grado de preparación y madurez, la clasificación de las cargas de trabajo y el análisis de las jurisdicciones aplicables.



El objetivo es establecer un modelo de soberanía claro y adaptado al nivel de riesgo de cada carga de trabajo, teniendo en cuenta que no existe una solución única válida para todas las organizaciones y que una misma empresa puede necesitar distintos niveles de soberanía en función de sus actividades.



• Proteger los sistemas de TI frente a la evolución de las ciberamenazas







Atos integra la ciberseguridad como una capa esencial para garantizar la soberanía digital. Para ello, combina sus servicios con las soluciones de ciberseguridad soberana de su marca Eviden, cuyas tecnologías criptográficas permiten a los clientes mantener el control de las claves de cifrado y reforzar la soberanía técnica en los entornos cloud.



La compañía también aprovechará sus capacidades soberanas de detección y respuesta gestionadas ante amenazas, impulsadas por su solución MXDR soberana, dirigida a organizaciones que necesitan cumplir requisitos especialmente estrictos de soberanía y regulación.



• Llevar la IA soberana a producción







Atos Sovereign Agentic Studios aprovecha las capacidades de inteligencia artificial para industrializar la IA agéntica a gran escala. Para ello, combina el ecosistema tecnológico de Microsoft con el modelo operativo soberano de Atos en materia de orquestación, gobernanza y seguridad.



Esta combinación permite a las organizaciones desplegar agentes de inteligencia artificial autónomos en entornos de producción, manteniendo el control total sobre los datos, los modelos y la toma de decisiones, de acuerdo con los estrictos requisitos regulatorios y de soberanía digital.



Michael Kollar, responsable de Soberanía Digital de Atos Group y director de Cloud & Modern Infrastructure y Digital Workplace, señala: "La soberanía digital no responde a un modelo único. El recorrido y los requisitos de cada cliente son diferentes. En Atos trabajamos con cada organización para desarrollar una hoja de ruta propia que le permita pasar de la estrategia a la implementación y la operativa sin tener que renunciar al control para ganar flexibilidad. Como integrador global de sistemas de referencia, contamos con una amplia experiencia en infraestructuras, ciberseguridad, datos e inteligencia artificial, que combinamos con las capacidades disponibles de Microsoft para ofrecer a nuestros clientes algo especialmente valioso: una auténtica libertad de elección. Cada organización puede seleccionar el modelo de soberanía que mejor se adapte hoy a cada carga de trabajo y conservar la capacidad de cambiarlo mañana, sin callejones sin salida ni dependencias tecnológicas".



Didier Ongena, vicepresidente de Microsoft y responsable global del sector público, afirma: "La soberanía digital es un riesgo organizativo que se aborda al más alto nivel de las empresas. Impulsado por las prioridades de negocio, cada cliente desarrolla su propia hoja de ruta para garantizar el control sobre sus datos, operaciones y tecnología. Lograr un nivel de soberanía sólido, demostrable y sostenible exige profundizar en los detalles y mantener la coherencia en el diseño. Valoramos la amplia experiencia de Atos para ayudar a nuestros clientes a definir su propio modelo de soberanía, avanzar en su implantación y establecer mecanismos de control prácticos en todos los niveles de su infraestructura tecnológica, aprovechando las soluciones más adecuadas de las plataformas y tecnologías de Microsoft".

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicacióm

Teléfono de contacto: 622 83 67 02