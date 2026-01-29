Atos impulsa la transformación digital de Paradores con soluciones cloud innovadoras y sostenibles

Transformación digital - Atos

Madrid, 29 de enero de 2026- Atos, líder global en servicios digitales y transformación tecnológica, ha sido elegida por Paradores de Turismo de España en el marco de su Plan Estratégico 2023-2026, que contempla un ambicioso proceso de transformación digital, para gestionar sus servicios y tecnologías cloud

Paradores de Turismo de España es una conocida red de hoteles públicos que opera casi un centenar de establecimientos repartidos por toda España y, desde octubre de 2015, cuenta también con una franquicia en Portugal. Sus alojamientos se encuentran en lugares singulares, elegidos por su relevancia histórica, artística o cultural. De estos, treinta están reconocidos como bienes de interés cultural y otros quince se ubican en conjuntos históricos con esta misma distinción.



El proyecto de transformación digital de Paradores representa una oportunidad significativa para el sector tecnológico, ya que no solo contempla la adopción de nuevas soluciones en la nube, sino que también contribuirá al crecimiento del ecosistema digital en España, al fomentar la colaboración con proveedores de tecnología y servicios cloud. La inversión en la nube y la gobernanza de datos permitirá optimizar los procesos internos, e impulsará la innovación y la personalización en su oferta, alineándose con las tendencias globales de digitalización y sostenibilidad.



Según Jesús Patiño, coordinador de Proyectos y Gobernanza de Transformación Digital de Paradores, "este proyecto de transformación digital refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la excelencia en el servicio. Con la implementación de tecnologías cloud avanzadas, no solo mejoraremos nuestra eficiencia operativa, sino también la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes, posicionándonos como referentes en el sector hotelero".



"Para Atos es un orgullo ser el socio tecnológico elegido por Paradores para impulsar su transformación digital", dijo Salvador Folgado, director de Cloud e Infraestructura de Atos en Iberia. Además, añadió que "con este proyecto, ponemos nuestra experiencia en soluciones cloud sostenibles a disposición de Paradores para ayudarle a alcanzar sus objetivos estratégicos, mejorando la competitividad y contribuyendo a un impacto positivo en su entorno".



Entre los desarrollos tecnológicos que contempla Atos están los servicios de suscripción de pago por uso de tecnologías de nube hiperescalar y los servicios de una Oficina Cloud encargada de gestionar y gobernar las tecnologías cloud. La trasformación digital de Paradores lo posicionará como un referente en el uso de tecnologías avanzadas en el sector hotelero, mejorando tanto su competitividad como la calidad de los servicios que ofrece a sus clientes.



El modelo tecnológico desarrollado por Atos también contribuirá a la sostenibilidad de las operaciones de Paradores, optimizando el uso de recursos energéticos y reduciendo el impacto medioambiental de su infraestructura tecnológica.



Asimismo, se contempla la formación del equipo de Paradores y el establecimiento de una Oficina Cloud para gestionar y gobernar las tecnologías en la nube. Además, Atos monitorizará el consumo de los recursos y optimizará el uso de las infraestructuras. Además de garantizar la seguridad y conformidad con las normativas de protección de datos (RGPD y LOPDGDD). Esta oficina también ofrecerá servicios de formación y apoyo para el personal de Paradores, asegurando una correcta integración y aprovechamiento de las capacidades tecnológicas.

