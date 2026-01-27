Atos, líder en ISG Provider Lens para Servicios Gestionados y Outsourcing de desarrollo de Apps con IA

ISG - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de enero de 2026.-

Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha sido reconocido por Information Services Group (ISG), la principal firma global de investigación y asesoramiento tecnológico, como Líder en Europa en AI-Driven Application Managed Services y AI-Driven Application Development Outsourcing

Esta exhaustiva evaluación de proveedores analizó a 29 compañías del sector, situando a Atos en la posición más alta de liderazgo junto a Accenture, Capgemini y Deloitte.



El informe destaca la rápida evolución de la GenAI como base de la próxima generación de servicios ADM, donde proveedores líderes como Atos están integrando con éxito capacidades como la Atos Polaris AI Platform para transformar la prestación de servicios. Los módulos de Polaris para desarrollo, soporte, pruebas y modernización se están incorporando progresivamente al ciclo de vida del software, respondiendo a necesidades críticas de los clientes en eficiencia, modernización de sistemas heredados, seguridad, cumplimiento normativo y soberanía digital.



La evaluación también subraya el liderazgo de Atos en la entrega de modernización habilitada por IA para industrias reguladas en toda Europa, gracias a un enfoque centrado en el cliente y el cumplimiento, sustentado en su stack de nube soberana, arquitecturas sectoriales y compromiso con la soberanía digital y la IA responsable.



El informe también destacó los avanzados marcos de GenAI de Atos, que guían a los clientes mediante una adopción escalonada, segura y sostenible, perfectamente integrada en entornos de entrega exigentes. Asimismo, reconoció su modelo de entrega escalado, impulsado por ingeniería y basado en dominios sectoriales —respaldado por herramientas propietarias como Atos Polaris AI Platform— que automatiza de forma fluida el ciclo de vida del software y garantiza mejoras constantes en la productividad.



"Este reconocimiento como Líder por parte de ISG es un testimonio de los avances logrados junto a nuestros clientes para aprovechar el poder de la IA responsable y acelerar una modernización de aplicaciones rápida, segura, conforme y basada en la soberanía. En Europa, nuestra posición de liderazgo subraya la solidez de nuestros servicios estructurados de gestión de aplicaciones, nuestra profunda experiencia sectorial y nuestra avanzada adopción de GenAI. Estamos orgullosos de ofrecer modernización asistida por IA y orientada al cumplimiento, con arquitecturas de nube soberana que permiten transformaciones seguras y de bajo riesgo incluso en los entornos más complejos y altamente regulados", afirmó Leon Gilbert, Vicepresidente Ejecutivo de Digital Applications & Smart Platforms en Atos.



"Atos destaca por su enfoque de modernización impulsado por IA, diseñado para sectores regulados, que aprovecha la nube soberana y los principios de IA responsable para garantizar cumplimiento y seguridad. Su marco estructurado de habilitación GenAI y herramientas propietarias como AppMod Toolkit y Machine One4Delivery permiten una adopción escalonada, sin riesgos, y una entrega industrializada con gran profundidad técnica. Además, Atos combina la estabilidad del AMS con IA integrada para automatización, analítica predictiva y optimización orientada al negocio, garantizando continuidad operativa, control de costes y resiliencia en entornos empresariales complejos", señaló Oliver Nickels, Lead Analyst & Executive Advisor en ISG.







Contacto

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329



