Atos presenta sus servicios tecnológicos de última generación para CONMEBOL

CONMEBOL - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

En el marco de la preparación de CONMEBOL para el sorteo oficial de la fase de grupos de sus próximas competiciones de clubes, Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, presenta el conjunto completo de servicios tecnológicos que darán soporte al nuevo ciclo digital de la Confederación

Madrid, 25 de marzo de 2026.- Este hito marca el lanzamiento operativo del ecosistema digital de nueva generación de CONMEBOL, diseñado para elevar la experiencia de los aficionados, reforzar la visibilidad de los clubes y acelerar la transformación digital a largo plazo de la organización.



Un ecosistema digital totalmente integrado que conecta aficionados, clubes y competiciones

En el núcleo de los servicios de Atos se encuentra un ecosistema digital unificado que conecta de forma fluida sitios web oficiales, aplicaciones móviles y un marco consolidado de identidad digital para los aficionados. Esta estructura permitirá a CONMEBOL establecer una relación directa con millones de seguidores mediante la creación progresiva de una base de datos propia a través del registro en múltiples plataformas.



Esta base refuerza la estrategia global de modernización de la Confederación, iniciada con la alianza estratégica firmada en 2025 con Atos como Socio Oficial de Innovación para las competiciones de clubes de CONMEBOL.



Funcionalidades innovadoras para potenciar la interacción con los aficionados

El nuevo entorno digital incorpora una serie de servicios innovadores operados por Atos, orientados a incrementar la participación y enriquecer la experiencia del aficionado:



• Gaming Hub totalmente integrado, que reúne juegos relacionados con el fútbol, retos y experiencias interactivas para conectar con audiencias más jóvenes y ampliar la interacción más allá de los días de partido.



• Match Center mejorado, que ofrece datos en tiempo real, estadísticas avanzadas, momentos clave y seguimiento de múltiples competiciones. Este centro oficial proporcionará información fiable y actualizada, reforzando la conexión entre los aficionados y la acción en el terreno de juego.



• Experiencias personalizadas, basadas en identidades digitales unificadas y futuras capacidades impulsadas por datos, que permitirán ofrecer contenidos segmentados e interacciones adaptadas a cada usuario.



Beneficios claros para la Confederación, los clubes, los socios y los aficionados

Los servicios diseñados y operados por Atos aportan un valor tangible a todo el ecosistema de CONMEBOL.



Para la Confederación, suponen una plataforma moderna, escalable y resiliente que respalda su ambición de innovar y ampliar su presencia digital, además de proporcionar un conocimiento más profundo de las audiencias que permite desarrollar estrategias de comunicación y engagement más eficaces.



Los clubes se beneficiarán de una mayor visibilidad dentro de un entorno digital unificado, así como de una distribución más eficiente de contenidos oficiales a través de las distintas competiciones y plataformas del ecosistema digital de CONMEBOL.



Por su parte, los aficionados disfrutarán de experiencias más ricas e inmersivas, disponibles en tiempo real tanto en entornos web como móviles. Los nuevos espacios interactivos están diseñados para aumentar la participación y fortalecer el vínculo emocional con sus equipos favoritos.



En definitiva, todo el ecosistema de CONMEBOL se verá beneficiado por estas mejoras, que abrirán nuevas oportunidades de activación digital gracias a una mejor segmentación de audiencias y a formatos interactivos para patrocinadores y otros stakeholders.



Con más de tres décadas de experiencia en la provisión de tecnología de alto rendimiento para eventos deportivos globales, Atos pone a disposición de las competiciones de clubes de CONMEBOL capacidades digitales avanzadas, fiables y seguras, orientadas a sostener una transformación a largo plazo.



El sorteo de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana marca el lanzamiento oficial de esta nueva etapa digital, que incorporará progresivamente analítica avanzada, capacidades basadas en inteligencia artificial y nuevos módulos interactivos a lo largo de la temporada.



"En CONMEBOL estamos muy satisfechos con la alianza con Atos Group, un compromiso con la innovación y la excelencia. Esta colaboración se alinea con el principio de la Confederación de situar al aficionado en el centro, ya que buscamos mejorar la experiencia de los seguidores del fútbol sudamericano en todo el mundo a través de nuestros torneos. Estamos convencidos de que esta iniciativa posicionará a CONMEBOL a la vanguardia en contenido y engagement con los aficionados al fútbol", afirmó Juan Emilio Roa, director comercial de CONMEBOL.



"Estamos orgullosos de apoyar a CONMEBOL en esta nueva era digital con una oferta integral de servicios tecnológicos diseñada para acercar a los aficionados a las competiciones que aman, al tiempo que ofrecemos a clubes y socios una plataforma digital de alto rendimiento y preparada para el futuro. Los servicios presentados hoy sientan las bases de una experiencia más rica, inmersiva y personalizada que seguirá evolucionando en las próximas temporadas", señaló Nacho Moros, responsable de Major Events de Atos.



Atos cuenta con una división dedicada al deporte y a los grandes eventos desde hace más de 30 años. Esta experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para las competiciones más prestigiosas del mundo permite a la compañía ofrecer la flexibilidad y excelencia tecnológica necesarias para todo tipo de eventos, desde torneos locales hasta grandes citas internacionales.



Este compromiso se refleja en su papel como Socio Oficial de IT de la UEFA para el fútbol de selecciones nacionales desde finales de 2022, así como en su histórica colaboración con los Movimientos Olímpico y Paralímpico desde 1992 y 2002, respectivamente, proporcionando servicios tecnológicos avanzados, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.



Más recientemente, Atos se ha convertido en Socio Oficial de Innovación de CONMEBOL, centrado en las competiciones de clubes del fútbol sudamericano.

Contacto

Emisor: Atos

Nombre contacto: Jennifer Arizabaleta

Descripción contacto: Atos

Teléfono de contacto: 620059329