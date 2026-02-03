Atos, reconocida como Best in Class en ciberseguridad IT/OT en 2025 por PAC Innovation Radar France

Ciberseguridad - Atos

Atos, líder global en transformación digital impulsada por IA, anuncia su reconocimiento como Best in Class en el PAC Innovation Radar de Servicios de Ciberseguridad IT/OT Francia 2025. PAC destaca la sólida posición de mercado de Atos y la amplitud de su oferta en seguridad OT, que abarca auditoría, consultoría, operaciones en campo y servicios gestionados

Madrid, 3 de febrero de 2026.- El informe también subraya la capacidad internacional de Atos y su profunda experiencia en entornos OT, respaldadas por Centros de Operaciones de Seguridad OT dedicados, un centro de gestión de vulnerabilidades y equipos de campo altamente cualificados. Las certificaciones OT reconocidas de la compañía, junto con sus fuentes propias de inteligencia de amenazas en ciberseguridad IT y un equipo de 6.500 profesionales en ciberseguridad, refuerzan aún más su liderazgo en la protección de infraestructuras críticas.



Eric Domage, Analista Senior de Ciberseguridad en PAC, afirmó: "Atos presenta una de las posturas soberanas más avanzadas y robustas del mercado. Desde la autenticación hasta la detección de amenazas, desde la consultoría en evaluación de riesgos hasta capacidades avanzadas de IA y criptografía post-cuántica, Atos posee, opera y protege su propia propiedad intelectual".



Por su parte, Farah Rigal, Responsable de Ciberseguridad de Atos en Francia, señaló: "A medida que los entornos OT y las infraestructuras críticas se definen cada vez más por software, la seguridad debe proteger de forma integrada los procesos industriales y los sistemas IT. Atos acompaña esta evolución mediante arquitecturas IT/OT convergentes, una sólida segmentación de red y controles basados en la identidad, respaldados por un SOC global capaz de operar dentro de las restricciones industriales. A través de nuestros productos de ciberseguridad, aportamos además las bases criptográficas y de identidad digital necesarias para proteger la telemetría y autenticar los activos conectados. Todo ello permite a nuestros clientes reforzar su resiliencia operativa y el cumplimiento normativo, sin frenar la innovación ni interrumpir la producción y las operaciones en campo".



PAC es la principal firma europea de consultoría y análisis que apoya a proveedores de software y servicios IT en todo el mundo. Ofrece estudios de mercado y análisis en más de 30 países, a través de su plataforma de investigación SITSI.

