Atos, reconocido como Líder en el informe ISG Provider Lens 2025 para Servicios de Analítica Avanzada e IA

Madrid, 21 de enero de 2026.-

Atos, líder global en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha sido posicionado como Líder en el informe ISG Provider Lens Advanced Analytics and AI Services 2025 tanto en Europa como en Estados Unidos

El informe evalúa a los integradores de servicios que aplican técnicas científicas y tecnologías avanzadas -como IA y machine learning- para ayudar a las empresas a modernizar sus ecosistemas de datos y BI mediante una gobernanza integrada, unificando la inteligencia para mejorar la precisión en la toma de decisiones y alcanzar un valor transformacional con mayor calidad, seguridad y cumplimiento normativo.



Atos ha sido reconocido por ISG en los siguientes cuadrantes:



Data Science and AI Services para grandes compañías



• Enfoque AI Factory: Atos acelera la adopción empresarial de IA con la plataforma Atos Polaris AI, que da soporte a todo el ciclo de vida del machine learning y permite crear agentes autónomos para flujos de trabajo empresariales. Su AI Readiness Assessment guía la transformación hacia una IA responsable.



• Integración de IA e IoT: El marco de digital twin de Atos ofrece visibilidad en tiempo real sobre activos y procesos, combinando IoT, datos de sensores y visualización 3D para operaciones proactivas en sectores como manufactura, energía y logística.



• Aceleración de la transformación empresarial: Sus aceleradores de GenAI y el prompt toolkit simplifican el desarrollo de aplicaciones basadas en LLM, mientras que los flujos de trabajo MLOps y GenOps garantizan un rendimiento operativo transparente y coherente a escala corporativa.



• IA aplicada a sectores verticales: Atos integra IA en sectores complejos y regulados mediante marcos personalizados que cumplen los requisitos de compliance y mejoran la gestión del riesgo.



• Integración escalable de datos a insights: La plataforma Polaris AI y el marco GUIDE unifican la modernización de datos con analítica avanzada, permitiendo una transición desde sistemas de BI aislados hacia una inteligencia de decisión más sofisticada.



Servicios de Modernización de Datos y Analítica, Grandes compañías



• Modernización de datos impulsada por IA: Atos ayuda a las organizaciones a convertirse en empresas data-centric mediante la modernización completa del ciclo de vida del dato -estrategia, arquitectura, ingeniería, gobernanza, calidad, visualización y operaciones- logrando menores costes, mejor acceso a datos e inteligencia en tiempo real.



• Ecosistema de datos centrado en la gobernanza: Su filosofía de modernización basada en gobernanza y sus programas de gestión de datos incorporan modelos alineados con DAMA, garantizando cumplimiento de políticas, control de acceso basado en roles y trazabilidad completa.



• Supervisión de cumplimiento normativo mediante IA: Atos utiliza la IA para aplicar principios de mínimo privilegio, automatizar la gobernanza basada en políticas y monitorizar el cumplimiento regulatorio, alineando la ciberseguridad con la gestión estratégica del riesgo.



• Datos como producto: Las arquitecturas data mesh y data fabric inteligentes de Atos democratizan el acceso al dato, generan productos orientados a dominios con gobernanza federada y consolidan la información para una toma de decisiones unificada y rentable.



• Integración de metadatos, linaje y calidad: Atos refuerza el valor de la modernización integrando estrechamente catálogos de metadatos, visualización de linaje y mecanismos de calidad, alineando los resultados con los objetivos de aseguramiento del dato a nivel corporativo.



ISG destaca fortalezas constantes de Atos en todas las regiones y categorías evaluadas:



Arquitectura de modernización estructurada

Atos emplea un modelo unificado de modernización que acelera la incorporación de datos y la integración versionada entre entornos, creando una base escalable para la analítica.



Enfoque AI Factory

Atos sobresale por su experiencia en IA agentiva, NLP, analítica predictiva y IA responsable. Su plataforma Polaris AI y su enfoque AI Factory aceleran la adopción de IA, mientras que la integración de IA e IoT permite crear gemelos digitales con mayor visibilidad y capacidad de respuesta en sectores industriales.



Impulso de la IA Responsable a gran escala

Atos proporciona servicios y soluciones de gestión de datos e IA que ayudan a las organizaciones a impulsar el crecimiento empresarial y evolucionar con la IA de forma segura, ágil y responsable. Sus casos de uso preconfigurados, las inversiones en IA agentiva y el enfoque AI Factory permiten desarrollar, desplegar y escalar soluciones de IA responsable de nivel empresarial.



Sólida posición en Europa y Estados Unidos

ISG reconoce la capacidad de Atos para ayudar a las empresas a operacionalizar la IA y modernizar sus data estates a gran escala en Europa y EE. UU. En Europa, destaca especialmente sus capacidades de digital twin combinando IA e IoT para inteligencia operativa en tiempo real. En EE. UU., ISG resalta su enfoque estructurado de modernización, la madurez en MLOps y su sólida gestión de metadatos, linaje y calidad de los datos.



"Atos destaca por su capacidad para modernizar ecosistemas de datos complejos e industrializar la IA, respaldado por una sólida experiencia contextual y activos propios. Su enfoque en la IA responsable, la nube soberana y modelos específicos por industria permite a las empresas construir modelos operativos inteligentes, resilientes y basados en datos", afirmó Saravanan M. S., Analista Senior en ISG.



"Especialmente en el mercado estadounidense, Atos demuestra un enfoque sólido y centrado en la gobernanza para la analítica avanzada y la IA, combinando modernización profunda con ingeniería de modelos y automatización. Sus marcos Polaris y AI Factory reflejan una inversión sostenida en arquitecturas híbridas escalables que equilibran cumplimiento e innovación, reforzando su liderazgo en modernización empresarial", añadió Gowtham Sampath, Director Adjunto y Analista Senior en ISG.



"Este reconocimiento pone de manifiesto nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes en todo el mundo a acelerar su adopción de IA mediante un porfolio amplio y competitivo de servicios que abarcan la modernización de datos a escala empresarial y capacidades de transformación impulsadas por IA. También refuerza nuestra fortaleza innovadora para ofrecer soluciones escalables, responsables y fiables que abordan desafíos específicos de cada industria", señaló Narendra Naidu, Director Global de Datos e Inteligencia Artificial en Atos.







