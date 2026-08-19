Atos, seleccionado por HM Revenue & Customs para liderar durante tres años los servicios Low-Code

Servicios Low-Code - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ayudará a HMRC a modernizar su entorno de aplicaciones y a mejorar la experiencia digital de ciudadanos, empresas y empleados en el Reino Unido

Madrid, 19 de agosto de 2026.- Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha sido seleccionado por HM Revenue & Customs (HMRC) como socio para los servicios de liderazgo y configuración Low-Code (Lote 3) dentro del marco de Servicios de Aplicaciones Digitales y Legadas (DALAS).



En virtud de un contrato de tres años, con posibilidad de prórroga opcional por dos años adicionales (1+1), y un valor de hasta 78,2 millones de libras esterlinas (unos 91,4 millones de euros), Atos asumirá un papel de liderazgo proporcionando gobernanza técnica, supervisión de la entrega y aseguramiento de calidad en todo el ecosistema low-code de HMRC.



La compañía desempeñará un papel clave en la modernización del entorno de aplicaciones de HMRC y en la mejora de las experiencias digitales de ciudadanos, empresas y empleados.



Las plataformas low-code permiten acelerar la transformación digital al impulsar la innovación y la productividad, favorecer la agilidad y la capacidad de adaptación, reducir el tiempo necesario para obtener valor, mejorar la experiencia de los ciudadanos y generar ahorros y optimización de costes.



Michael Herron, responsable de Atos en Reino Unido e Irlanda (UK&I), señaló: "Estamos orgullosos de ampliar nuestra larga relación con HMRC a través de este nombramiento. Nuestra demostrada experiencia técnica y nuestro conocimiento en proyectos de transformación del sector público sitúan a Atos en una posición privilegiada para apoyar a HMRC en su objetivo de ofrecer mejores experiencias digitales a los ciudadanos con rapidez y eficacia".



Atos cuenta con una sólida trayectoria apoyando a los departamentos del Gobierno del Reino Unido mediante la prestación de servicios seguros, fiables, preparados para el futuro y orientados a resultados a gran escala. Esta adjudicación refuerza aún más la posición de Atos como socio de confianza para la transformación digital en el sector público británico.

Contacto

Emisor: Atos

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