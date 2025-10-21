ATRÁPALO amplía su oferta internacional con las actividades de Civitatis

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a este acuerdo, los usuarios de la plataforma podrán escoger entre las miles de experiencias que la marca ofrece en destinos turísticos de todo el mundo, y en el propio idioma del viajero.

ATRÁPALO se consolida así como "un punto de referencia donde los viajeros pueden organizar su viaje completo, desde el transporte y el alojamiento hasta las actividades más memorables en destino", según el CEO de la compañía, Luís Alonso.

Para Civitatis, "este acuerdo refuerza nuestra apuesta por seguir acercando nuestras experiencias a más usuarios, integrándonos con partners estratégicos que entienden el valor de la curación y la excelencia en las actividades que ofrecemos", tal y como señala la Chief B2B Sales Officer de Civitatis, Verónica de Íscar.

Barcelona, 21 de octubre de 2025. La plataforma de ocio y viajes online ATRÁPALO ampliará su oferta internacional con las visitas guiadas que la compañía Civitatis, líder en distribución online de actividades turísticas, ofrece en los principales destinos de todo el mundo.

Gracias a esta colaboración, los usuarios de ATRÁPALO podrán reservar planes locales en su propia ciudad, escapadas de fin de semana o 'tours' guiados en español en las ciudades más turísticas. Civitatis cuenta con un amplio catálogo de más de 90.000 actividades, todas ellas muy seleccionadas para que el viajero encuentre con facilidad la experiencia que quiera disfrutar en el destino.

El CEO de ATRÁPALO, Luís Alonso, ha señalado que la alianza con Civitatis aportará "un gran valor tanto a los clientes como a los partners" de la plataforma, ya que ofrece "miles de actividades, visitas guiadas y excursiones muy enriquecedores y de una gran calidad". "Se trata de una marca reconocida y de prestigio en el sector, con opciones bien organizadas y filtradas que garantizan la mejor experiencia", ha añadido.

La plataforma de ocio y viajes online ya ha empezado a incorporar las más de 4.000 actividades de Civitatis con el objetivo, según el CEO de ATRÁPALO, de "ir abriendo destinos por fases hasta tener todo el catálogo disponible".

Por su parte, la Chief B2B Sales Officer de Civitatis, Verónica de Íscar, ha celebrado el acuerdo con ATRÁPALO, "una de las plataformas de referencia en España y Latinoamérica y con la que compartimos una misma misión: facilitar que los viajeros disfruten del destino de una forma sencilla, auténtica y de calidad". De Íscar ha añadido que "esta integración supone un paso más en nuestra estrategia de expansión y consolidación en los principales mercados de habla hispana".

ATRÁPALO, fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Civitatis es la compañía líder en la venta de visitas guiadas y excursiones seleccionadas en español por todo el mundo, con más de 90.000 actividades en 4.000 destinos repartidos en 160 países. Desde su fundación en 2008, más de 40.000.000 personas han llenado su viaje con los tours seleccionados de Civitatis.

