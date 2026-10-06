ATRÁPALO estrena su primera semana de Teatro Solidario con 25 funciones para colectivos vulnerables

ATRÁPALO, en alianza con Miaportación, ofrecerá 25 funciones de teatro solidario para personas vulnerables del 12 al 18 de octubre - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Productores, teatros, salas y artistas se suman a la primera semana de Teatro Solidario, que tendrá lugar del 12 al 18 de octubre.

El proyecto pretende conectar a salas, compañías, entidades y voluntarios para dar la oportunidad de disfrutar del teatro a personas en riesgo de exclusión social y hacer que el ocio sea accesible para todos.

Teatro Solidario nace con la colaboración de la fundación Miaportación, que se encarga de conectar con las entidades y coordinar la distribución de entradas.

Barcelona, 6 de octubre de 2026. ATRÁPALO, empresa española líder en viajes, ocio y experiencias, celebrará del 12 al 18 de octubre en Madrid y Barcelona su primera semana de Teatro Solidario, con el apoyo de 12 salas que ofrecerán un total de 25 funciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Tras su estreno el pasado mes de junio, con funciones en el Teatro Sofía de Madrid y el Teatre Muntaner de Barcelona, el proyecto sigue creciendo e incorpora nuevos teatros como el Poliorama, El Espai Texas, la Sala Ars o Dau al Sec y compañías como Azarte, La Babadoc Teatro, La Opción Producciones, SOPAPO Comedy o Diego Arjona ESP - La Barriga Producciones.

A lo largo de toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta para todos los públicos y gustos, como espectáculos de comedia, teatro familiar, improvisaciones, drama, clásico y de autor, monólogos, magia, musicales y tributos tanto en Barcelona como en Madrid.

Teatro Solidario es un proyecto social impulsado junto a la fundación Miaportación que tiene como objetivo conectar a salas, compañías, entidades y voluntarios para contribuir a que el ocio sea un derecho accesible para todos. Esta iniciativa reunió durante su lanzamiento en junio a entidades especializadas en sinhogarismo, salud mental y discapacidad, así como a familias en situación de vulnerabilidad, y ahora ha incrementado el número de salas y funciones para llegar a más personas.

La cultura como herramienta de inclusión.

El CEO de Atrápalo, Luís Alonso, ha explicado que "en junio contamos el proyecto a las salas, a las compañías y a los profesionales que tienen que hacerlo posible y ahora en octubre empieza una semana entera de funciones para que el teatro llegue a quien normalmente se queda fuera porque queremos que el ocio cultural sea una herramienta de inclusión".

En la misma línea la cofundadora de Miaportacion, Blanca Piera, ha declarado que "detrás de cada invitación hay una entidad que conoce a la persona que la recibe y esa es la clave de Teatro Solidario: que cada entrada llegue exactamente a quien más la va a disfrutar."

Esta iniciativa nace en alianza con la fundación Miaportacion que, por su conocimiento del sector social en España, se encarga de ofrecer y coordinar con las entidades la distribución de entradas para que cada butaca llegue a quien realmente la necesita, como personas sin hogar, con discapacidad intelectual, mayores que viven en residencias, familias vulnerables o migrantes.

Los impulsores de Teatro Solidario seguirán trabajando para que más teatros, compañías y promotores puedan sumarse a esta iniciativa y participar en ella donando mensualmente entradas para este fin. Los artistas y salas interesados en sumarse a la iniciativa pueden hacerlo a través de ociosocial@atrapalo.com.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Para más información:.

Mónica Rodriguez.

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