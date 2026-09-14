Atrápalo estrena la temporada de teatro 2026-2027 con 2.044 espectáculos en 346 salas de toda España

Espectadores en una función de teatro - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Atrápalo despliega su temporada teatral más diversa con una apuesta reforzada por el teatro de pequeño formato

Sevilla, Valencia y Zaragoza ganan protagonismo mientras crece con fuerza la apuesta por las salas de proximidad y el teatro en pequeño formato

BARCELONA, 14

ATRÁPALO, plataforma online líder en ocio y viajes en España, refuerza su apuesta por el teatro con el comienzo de la temporada 2026-2027. Lo hace de la mano de una oferta de alto volumen que incluye 2.044 espectáculos repartidos en 346 salas con 14.122 funciones programados por 246 productoras distintas.

El humor se consolida como pilar central de la programación, con monólogos y comedia sumando conjuntamente cerca de la mitad de toda la oferta (49,62%), mientras que el teatro para niños escala hasta el 11,55% de la propuesta y gana peso frente a otros formatos. Le siguen en orden de peso dentro de la oferta los musicales (7,68%), teatro de autor (6,21%), drama (6,07%), magia (5,48%), danza (2,79%) e improvisación (2,74%).

Dentro de la oferta de ATRÁPALO destacan musicales como 'El Zorro', 'SiX', 'Mamma Mía' o 'Gaudí: el despertar del geni'; obras como 'El hijo de la cómica', 'Poncia', 'Una madre de película' o 'Las irresponsables'; y espectáculos como 'Disfrutona' de Eva Soriano, 'El Mago Pop' o 'Lo nunca visto' de Berto Romero.

Aunque Madrid (50,44%) y Barcelona (27,10%) concentran el grueso de la programación teatral, los datos de ATRÁPALO muestran la emergencia de ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza. Además, localidades de menor tamaño como Cornellà de Llobregat y Alcalá de Henares también aparecen en el mapa teatral español.

Eva Cuervas, Product Manager de Ocio Urbano en Atrápalo, explica que la temporada 2026-2027 "confirma que el teatro sigue siendo un plan de referencia para el público, con el humor como gran protagonista y una oferta que cada vez llega a más ciudades".

Eva Cuervas destaca también el papel de las salas de proximidad: "apostar por el pequeño formato no es solo diversificar la cartelera, es dar visibilidad a nuevas voces creativas que están renovando la escena desde Barcelona y Madrid".

En este sentido, ATRÁPALO refuerza su apuesta por el teatro de proximidad con 54 nuevas producciones en salas de pequeño formato de Barcelona y Madrid, como Teatre Tantarantana, Teatre Akademia, Badabadoc, La escalera de Jacob, Teatro de las Aguas y Artespacio Plotpoint.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: ATRÁPALO

Contacto: Mónica Rodríguez, Communication Specialist de ATRÁPALO, e-mail monica.rodriguez@atrapalo.com