ATRÁPALO lanza Teatro Solidario, un proyecto social para acercar el teatro a colectivos vulnerables

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto conectará a salas, compañías, entidades y voluntarios para dar la oportunidad de disfrutar del teatro a personas en riesgo de exclusión social y hacer que el ocio sea accesible para todos.

Teatro Solidario nace con la colaboración de la fundación Miaportación, que se encarga de conectar con las entidades y coordinar la distribución de entradas.

La iniciativa arranca con dos eventos de lanzamiento, el 10 de junio en Madrid y el 17 de junio en Barcelona, cuya recaudación tendrá íntegramente un fin social.

Barcelona, 19 de mayo de 2026. ATRÁPALO, empresa española líder en viajes, ocio y experiencias, presenta Teatro Solidario, un proyecto social que conecta a salas, compañías, entidades y voluntarios con un objetivo claro: contribuir a que el ocio sea un derecho accesible para todos.

ATRÁPALO defiende que ir al teatro es un derecho, y que el ocio y la cultura son herramientas de integración social. "Llevamos años ayudando a la gente a encontrar los mejores planes, pero hay personas que se quedan fuera, no por falta de ganas, sino por falta de medios, y Teatro Solidario es nuestra forma de facilitar el acceso a la cultura para que nadie se quede sin su butaca", afirma Luis Alonso, CEO de ATRÁPALO.

El proyecto nace en alianza con la fundación Miaportacion que, por su conocimiento del sector social en España, se encarga de ofrecer y coordinar con las entidades la distribución de entradas para que cada butaca llegue a quien realmente la necesita, como personas sin hogar, con discapacidad intelectual, mayores que viven en residencias, familias vulnerables o migrantes.

"Desde miaportacion sabemos que el acceso a la cultura transforma vidas. Unir fuerzas con ATRÁPALO nos permite llegar mucho más lejos y conectar la disponibilidad de los teatros con personas en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su integración y bienestar emocional a través del ocio de forma organizada y sostenible", asegura Blanca Piera, cofundadora de la fundación miaportacion.

El proyecto arranca con dos eventos de lanzamiento -shows de comedia e improvisación para este primer debut- el 10 de junio en el Teatro Sofía de Madrid y el 17 de junio en el Teatre Muntaner de Barcelona. La recaudación, entre 15 y 18 euros por entrada, se destinará íntegramente a desarrollar el proyecto. Para quienes no puedan asistir, pero quieran sumarse, se habilitará una Fila 0 de donación directa a la causa.

Estos dos eventos suponen el inicio de un proyecto que se llevará a cabo a lo largo de todo el año. Servirán como presentación a teatros, compañías y promotores para que puedan sumarse a esta iniciativa y participar en ella donando mensualmente entradas para este fin. "Se trata en realidad de la puesta de largo de una infraestructura de ocio inclusivo que busca crecer con el sector, no al margen de él", añade el CEO de ATRÁPALO.

Dentro de la iniciativa Teatro Solidario, ATRÁPALO pone la tecnología, la visibilidad y la capacidad de conexión; los teatros y compañías abren sus escenarios; Miaportación canaliza la donación de entradas a entidades y la necesidad de voluntarios para el acompañamiento de los usuarios que lo requieran. Los artistas y salas interesados en sumarse a la iniciativa pueden hacerlo a través de ociosocial@atrapalo.com.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Para más información:.

Mónica Rodriguez.

Communication Specialist ATRÁPALO.

monica.rodriguez@atrapalo.com.

Àgata Sala / Rubén Marcos.

Europa Press Comunicación.

agatasala@europapress.es / rubenmarcos@europapress.es.

600 90 55 38 / 600 90 54 74.