ATTACK SHARK Unveils V8: A Next-Generation Lightweight Wireless Gaming Mouse - ATTACK SHARK/PR NEWSWIRE

- ATTACK SHARK presenta V8, un ratón inalámbrico ligero para juegos de última generación diseñado para dominar la competición

NUEVA YORK, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 15 de diciembre, ATTACK SHARK, una marca de periféricos para juegos especializada en teclados mecánicos, ratones y accesorios para juegos asequibles y de alto rendimiento, lanzó el V8, un ratón inalámbrico ligero para juegos de nueva generación, diseñado para eSports. Diseñado para jugadores competitivos que buscan una respuesta más rápida, mayor estabilidad y comodidad sostenida, el V8 presenta una tecnología revolucionaria que establece un nuevo estándar para los ratones para juegos.

Diseñado conjuntamente con la comunidad de jugadores de ATTACK SHARK, el V8 incorpora un receptor inalámbrico con diseño de aleta de tiburón y una antena mejorada para una señal más potente y una transmisión estable. Su diseño único garantiza una baja latencia incluso en entornos con muchas interferencias. Un indicador LED proporciona visibilidad instantánea de la conectividad, la tasa de sondeo y el estado de la batería, ofreciendo una experiencia inalámbrica fiable e ininterrumpida para el juego competitivo.

Equipado con el chip Nordic 54L15, con una frecuencia de núcleo el doble que la de los chips 52840, el V8 ofrece tasas de sondeo duales de 8K para una actualización de entrada ultrarrápida. El Modo Rage está disponible para un rendimiento competitivo máximo. Además, una velocidad de seguimiento de ≥20 000 FPS garantiza una precisión de píxeles perfecta, mientras que su arquitectura de bajo consumo prolonga la duración de la batería.

Con un peso de tan solo 56 gramos, el V8 se desliza con mayor rapidez y un control sin esfuerzo, aliviando la tensión en las muñecas durante entrenamientos intensos y torneos. Su forma sigue una galardonada silueta ergonómica, apreciada por profesionales y aficionados de todo el mundo, mientras que una estructura interna mejorada mejora la rigidez y la durabilidad.

El V8 incorpora interruptores ópticos Omron con una capacidad de más de 100 millones de clics, que ofrecen una respuesta táctil consistente y una fiabilidad duradera. Combinado con el software avanzado de ATTACK SHARK para una personalización completa, garantiza una actuación ultrarrápida y un control preciso adaptado a cualquier estilo de juego, ofreciendo a los usuarios la velocidad y la fiabilidad necesarias para superar a cualquier oponente.

Combinando una durabilidad excepcional con una sensación de clic refinada, el V8 refleja la dedicación de ATTACK SHARK a la innovación y su creciente influencia en el mundo del hardware de eSports. Diseñado para una precisión y capacidad de respuesta de nivel profesional, ofrece a los jugadores competitivos una solución de alto rendimiento a un precio accesible.

Para más información, visite https://attackshark.com/ o conecte con la marca en redes sociales y Discord. Para realizar un pedido, visite la tienda de Amazon de ATTACK SHARK de Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón.

