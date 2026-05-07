El atún rojo de la Almadraba de Barbate regresa a Ahorramas con un nuevo ronqueo en directo - Ahorramas

La compañía lanza esta iniciativa junto a su proveedor Fuentes del 7 de mayo al 14 de junio en 85 tiendas, con producto disponible de jueves a domingo en pescadería

(Información remitida por la empresa firmante)

Ahorramas refuerza su apuesta por los frescos, poniendo en valor el origen, la calidad y el asesoramiento de sus profesionales

El próximo 7 de mayo celebrará un ronqueo en directo en su tienda del C. Los Madroños, en Velilla de San Antonio, con degustación para los asistentes

Madrid, 7 de mayo de 2026. – Ahorramas, compañía referente en el sector de la distribución alimentaria, pone en marcha su campaña del atún rojo de la Almadraba de Barbate, que se desarrollará del 7 de mayo al 14 de junio en 85 tiendas seleccionadas. De la mano de su proveedor Fuentes, la compañía acerca a sus clientes uno de los productos más valorados del mar, disponible en sus pescaderías de jueves a domingo durante el periodo de campaña.

Con esta iniciativa, Ahorramas continúa reforzando su posicionamiento como especialista en producto fresco, poniendo en valor la calidad, el origen y la profesionalidad de sus equipos de pescadería. La campaña tiene como objetivo destacar la temporalidad de este producto único, aportar valor añadido a la sección y ofrecer al cliente una experiencia diferencial, donde el asesoramiento personalizado y la preparación a medida cobran un papel protagonista.

El atún rojo de la Almadraba de Barbate está considerado uno de los pescados más apreciados del mundo. Conocido como el “oro rojo del mar”, destaca por su sabor, textura y versatilidad en cocina, pudiéndose aprovechar su lomo, ventresca o tarantelo.

Su captura se realiza mediante la almadraba, un método de pesca tradicional. Además, se trata de un producto especialmente exclusivo debido a la corta duración de su temporada de pesca y a su alta demanda tanto en el mercado nacional como internacional.

Desde el punto de vista nutricional, el atún rojo además de ser una fuente de ácidos grasos omega 3 tiene un alto contenido en proteínas, las cuales contribuyen a conservar la masa muscular.

Ronqueo en directo y experiencia en tienda

Como acción destacada de la campaña, el próximo 7 de mayo a las 19:00 h Ahorramas celebrará un ronqueo en directo en su tienda del Centro Comercial Los Madroños, en Velilla de San Antonio (Madrid). Este evento, que se realizará junto a especialistas de Fuentes, permitirá a los asistentes descubrir en primera persona el arte tradicional del despiece del atún rojo.

El ronqueo, denominado así por el sonido que produce el cuchillo al rozar con el espinazo del atún, es una técnica que requiere precisión y conocimiento, y que permite obtener las distintas piezas del pescado, aprovechándolo en su totalidad. Durante la jornada, los asistentes también podrán disfrutar de una degustación de producto.

Con esta campaña, Ahorramas continúa apostando por la innovación en sus propuestas comerciales y por ofrecer productos frescos de máxima calidad, acercando al consumidor experiencias únicas y poniendo en valor el conocimiento de sus especialistas y su cercanía en tienda.

Sobre Ahorramas

Ahorramas es una cadena de supermercados de proximidad especializada en producto fresco de calidad. Cuenta con más de 40 años de trayectoria y más de 290 tiendas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Emplea a cerca de 14.000 personas con una gran vocación por el comercio y pasión por el cliente. En sus tiendas de proximidad se encuentran los mercados, que ofrecen productos frescos a diario y artículos de gran consumo, con un surtido amplio para mejorar la calidad de vida y garantizar la satisfacción del cliente. El proyecto de Ahorramas tiene como modelo empresarial los principios del Desarrollo Sostenible, compromiso que ha hecho visible tras la incorporación como empresa firmante del Pacto Mundial.

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