Aubamar Hotels inicia la segunda fase de reconversión de un nuevo hotel con una inversión de 12 millones - Aubamar Hotels

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre de 2026. - Aubamar Hotels inicia las obras de la segunda fase de transformación de Pabisa Sofía en Aura by Aubamar, con una inversión prevista de aproximadamente 12 millones de euros. Esta actuación se suma a los 5 millones destinados a la primera fase, centrada en las habitaciones y la zona de restaurante, y sitúa la inversión total del proyecto en torno a los 17 millones de euros.

“Esta inversión es para Aubamar Hotels una apuesta de futuro por un destino en el que creemos y en el que llevamos años trabajando”, señala Onofre Pascual, CEO de Aubamar Hotels. El directivo vincula esta decisión a la demanda internacional de Playa de Palma, su proximidad al aeropuerto y su conexión con la ciudad.

La finalización de los trabajos está prevista para el 28 de marzo de 2027. Esta fase comprende actuaciones en zonas comunes, fachadas, jardines e instalaciones técnicas, además de la construcción de un nuevo edificio que albergará la recepción y diez suites. Tras la reconversión, el hotel tendrá categoría de cuatro estrellas superior y alcanzará las 338 habitaciones y 620 plazas.

El diseño como parte de la experiencia de estancia

La transformación introducirá un concepto vacacional dirigido exclusivamente a adultos, con especial atención a viajeros individuales y parejas jóvenes. Aura dará protagonismo a lo que ocurre fuera de las habitaciones, con zonas comunes concebidas para facilitar la conversación y el encuentro entre huéspedes, y una propuesta que permitirá combinar el tiempo en el hotel con la playa y los planes en Palma.

El brunch, disponible hasta las 12.00 horas, será el eje gastronómico y permitirá dedicar más tiempo a la primera comida del día. La piscina y el solárium concentrarán la vida social del hotel, acompañados por música y restauración durante el día. Este planteamiento busca que los espacios y los servicios se adapten a la forma de disfrutar las vacaciones de cada huésped, con margen para alternar el descanso, los momentos compartidos y las salidas a la ciudad.

El proyecto mantiene al equipo técnico que participó en Aubamar Palma Resort, con Toni Salort como arquitecto del proyecto, Felip Polar al frente del interiorismo y Salvador Cañís del paisajismo. El diseño contemporáneo, las texturas mediterráneas y la vegetación se integrarán en la distribución de los espacios, de manera que la intervención no se limite a modificar su imagen, sino también su uso y la relación entre los huéspedes.

Aubamar Palma Resort como punto de partida

Aura representa un nuevo paso en la estrategia de renovación hotelera de la compañía. Una vez completado el proyecto, la inversión acumulada de Aubamar Hotels en Playa de Palma superará los 40 millones de euros, entre las actuaciones en Aubamar Palma Resort, Aubamar Convention Center y el nuevo hotel.

El resort de cinco estrellas y 495 habitaciones, que comenzó a funcionar como complejo integrado en marzo de 2026, combina una oferta para familias, parejas y viajeros interesados en el bienestar con el segmento de congresos y empresas. Su propuesta incorpora el arte contemporáneo, la gastronomía y el paisajismo a la estancia, una forma de entender el alojamiento que Aura trasladará a un concepto con mayor peso de la actividad social y la conexión con Palma.

“Aubamar Palma Resort ha sido la prueba de que la apuesta por la calidad funciona en Playa de Palma”, afirma Pascual. Según el CEO, la respuesta del mercado “ha confirmado la demanda de un cliente que valora el diseño, el servicio y la gastronomía, y ha aportado experiencia para afrontar la transformación de Aura”.

Participación local y eficiencia energética

Todas las empresas que participan en la ejecución de la reforma son de ámbito local, según la compañía. La actuación también contempla la reubicación del acceso principal en la calle Canyes y mejoras en las fachadas y los espacios exteriores.

Entre las medidas ambientales figuran la sustitución de las carpinterías de los balcones para mejorar el aislamiento térmico y la transformación de superficies de césped en jardines mediterráneos con especies autóctonas para reducir las necesidades de agua. El hotel mantendrá las instalaciones fotovoltaicas y el sistema de geotermia de apoyo a la climatización de los que ya dispone.

Aura prevé funcionar entre siete y ocho meses al año, de primavera a otoño. Durante ese periodo también ofrecerá alojamiento complementario para grupos y asistentes a eventos celebrados en Aubamar Palma Resort. Esta relación se apoyará en Aubamar Convention Center, que concentra cerca de la mitad de su actividad fuera del pico de verano, vinculando la renovación hotelera con la diversificación de la demanda turística en la zona.

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