(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El fabricante suizo de alta relojería Audemars Piguet se complace en anunciar la apertura de su segunda AP House en Shanghái, situada en el corazón del distrito de Jing'an de la ciudad. Ubicada en una residencia histórica de tres plantas que data de 1925, la nueva AP House ha sido reinterpretada por el estudio BUZZ Architects, quienes preservaron la arquitectura original del edificio al tiempo que integraron el enfoque contemporáneo de la fabricación en materia de hospitalidad con el patrimonio cultural de Shanghái. Con una superficie de más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, la AP House de Shanghái invita tanto a clientes como a nuevos visitantes a descubrir el universo de Audemars Piguet en un entorno relajado y, a la vez, refinado. Desde exposiciones de relojes y clases magistrales hasta un salón de té, un rincón musical y una zona de bar, los distintos espacios aúnan relojería, cultura y hospitalidad, ofreciendo una forma más personal de conectar con la fabricación y con una comunidad unida por una pasión compartida.

PATRIMONIO DE SHANGHÁISE ENCUENTRA CON EL DISEÑO CONTEMPORÁNEO

Ubicada en el corazón de Jing'an, AP House Shanghai ocupa Jue Lu, una residencia patrimonial diseñada originalmente por Mo Zee Chow & Sons Architects and Engineers, una renombrada firma de arquitectura del Shanghai moderno temprano, y construida por Tai Chong & Co. LTD en 1925. Esta casa de jardín fue una vez la casa privada de la familia Chen, conocida por su actividad en el sector bancario de Ningbo, y refleja una fusión de influencias orientales y occidentales. Su distintiva fachada presenta pilastras occidentales y ventanas ornamentales, mientras que el interior sigue un diseño axial tradicional chino organizado alrededor de un tragaluz oculto en el patio.

Trabajando con la construcción existente del edificio, BUZZ Architects concibió las intervenciones contemporáneas como estructuras independientes y reversibles para preservar su carácter original. Se han conservado las ventanas históricas, las molduras de yeso, la carpintería tallada y las vigas inclinadas del techo de hormigón, mientras que se han incorporado nuevos elementos de exposición, tabiques y muebles como complementos autoportantes.

Inspirándose en los jardines chinos, en la paleta cromática histórica de Shanghái y en la artesanía tradicional que abarca el bordado, la seda y el trabajo en metal, el diseño introduce un matiz contemporáneo, respetando al mismo tiempo la estructura original del edificio.

La estética interior rinde homenaje a la fusión entre referencias locales de Shanghái e influencias internacionales, interpretadas a través de materiales y detalles innovadores. El roble cálido, la piedra gris pulida y la madera de tono marrón intenso complementan los matices sobrios de la arquitectura original, mientras que tonalidades inspiradas en el jade celadón, las flores de osmanto anaranjadas, el lacado bermellón y las sedas bordadas aportan sutiles toques de color. El metal cepillado, el lacado mate y los tejidos delicados crean capas que contrastan en cuanto a textura y tacto. La piedra natural y la exuberante vegetación completan la paleta, haciendo un guiño a los orígenes de Audemars Piguet en el Vallée de Joux, y tendiendo un puente entre la vibrante energía de Shanghái y la serenidad de las montañas del Jura suizo.

UN ESPACIO QUE FUSIONA ALTA RELOJERÍA,CULTURA Y HOSPITALIDAD

A lo largo de tres plantas, AP House Shanghai se despliega a través de una serie de espacios dedicados a la relojería, la artesanía y el encuentro. En la planta baja, una mampara de entrada que representa la emblemática magnolia de Shanghái en cloisonné conduce a un patio tradicional que inunda el interior de luz natural. En su centro, una escultura monolítica de metal fundido, inspirada en las piedras de Taihu —un elemento recurrente en los jardines chinos— se encuentra rodeada por una selección de relojes contemporáneos de Audemars Piguet. Cerca de allí, un bordado chino reinterpreta el monograma AP en tonos oro arena, mientras que el salón contiguo incorpora referencias al lenguaje de diseño de la Manufactura a través de un suelo hecho a medida, inspirado en la geometría octogonal del Royal Oak. Anuncios antiguos y bocetos de diseño procedentes de los archivos de la Manufactura ofrecen una visión más profunda de la historia creativa de Audemars Piguet.

En la primera planta, un salón de 86 metros cuadrados constituye un espacio amplio y acogedor para reuniones, articulado en torno a una larga mesa comunal con incrustaciones de nácar, acompañada por paredes decoradas con bordados tradicionales de Suzhou y aplicaciones de abalorios. En torno a este espacio, una sala de té, una zona educativa y un salón privado ofrecen distintos ambientes para el descubrimiento, el intercambio y la relajación. Un banco de trabajo octogonal acoge clases magistrales, donde los invitados pueden iniciarse en diversas técnicas relojeras y conocer el savoir-faire de la Manufactura; por su parte, la sala de té adyacente brinda un entorno más tranquilo para sumergirse en la cultura china del té. Asimismo, un salón independiente, que cuenta con una colección de vinilos seleccionada por el equipo musical de la Manufactura, añade una dimensión adicional a la experiencia.

La segunda planta se sitúa bajo el tejado inclinado original de Jue Lu, cuyo perfil triangular conforma un espacio íntimo concebido por BUZZ Architects como un "valle interior". Una barra central recorre la cubierta del tejado, con asientos dispuestos en niveles descendentes a ambos lados, mientras que las vigas de hormigón inclinadas originales permanecen a la vista en la parte superior. Tallada a partir de un único bloque de piedra natural, la barra conserva la textura bruta del material, complementada con acabados en tonos marrones intensos y dorados que aportan calidez al espacio. En el exterior, una terraza en la azotea, rodeada de vegetación, prolonga la zona de estar al aire libre y ofrece vistas al horizonte urbano de Shanghái.

UN CONCEPTO DE HOSPITALIDAD ORIGINAL

Concebido en 2017 en colaboración con algunos de los clientes más apreciados de Audemars Piguet, el concepto AP House nació de una reflexión sobre cómo los fundadores de la Manufactura, Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet, recibirían a sus clientes y compartirían su pasión por la relojería si vivieran en el siglo XXI. El resultado es un enfoque de la hospitalidad más personal, en el que la conexión humana es la prioridad.

La apertura de AP House Shanghai marca un nuevo capítulo en la presencia de Audemars Piguet en China, ofreciendo un espacio donde fortalecer las relaciones con los clientes y las comunidades locales, al tiempo que se comparte el universo relojero, cultural y creativo de la Manufactura. Paralelamente, la marca sigue desarrollando una red internacional de AP Houses en ciudades clave de todo el mundo, como Ámsterdam, Atlanta, Bangkok, Barcelona, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Macao, Madrid, Mánchester, Ciudad de México, Milán, Múnich, Nueva York, Seúl, Singapur, Tokio y Zúrich.

"Audemars Piguet siempre ha mirado hacia el futuro manteniéndose fiel a su legado. La nueva AP House Shanghai refleja este espíritu, al poner en diálogo las raíces de la Manufactura con la herencia y la riqueza cultural que Shanghái ha cultivado durante siglos. Estamos deseando compartir nuestra pasión y seguir forjando vínculos significativos en esta ciudad tan dinámica".

Peggy HUConsejera delegada de la región de la Gran China, Audemars Piguet

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