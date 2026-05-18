(Información remitida por la empresa firmante)

-Audiovisual From Spain presenta en Cannes tres nuevos cortometrajes de la campaña 'Where Talent Ignites'

Películas dirigidas por Carla Simón, Turbo (Pau López y Gerardo del Hierro) y Nicolás Méndez conectan cine, moda, música, animación y diseño

CANNES, Francia, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Audiovisual From Spain, la iniciativa de internacionalización de ICEX Spain Trade and Investment, estrenó tres nuevos cortometrajes en Cannes, en el marco de la edición 2026 de la campaña Where Talent Ignites.

Presentados el 17 de mayo durante el Festival de Cannes, los tres cortometrajes amplían la narrativa internacional de la campaña al conectar la creación audiovisual española con la moda, la música, la animación, el diseño, la danza y la cultura visual contemporánea.

Los cortometrajes ya están disponibles a nivel mundial en: https://spainwheretalentignites.com

Estas tres producciones reúnen a talentos españoles de renombre internacional en diversas disciplinas creativas:

Flamenco , dirigida por Carla Simón y protagonizada por Rocío Molina , revisita el flamenco desde una mirada cinematográfica contemporánea. Producida por Mamma Team , la película también cuenta con Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco y Ángeles Toledano.

, dirigida por y protagonizada por , revisita el flamenco desde una mirada cinematográfica contemporánea. Producida por , la película también cuenta con Niño de Elche, Dolores La Agujeta, Carmela Greco y Ángeles Toledano. La Llama , dirigida por Turbo (Pau López y Gerardo del Hierro) , explora la creatividad y el diseño españoles a través de la animación. Producida por White Horse y Apartamento , la película cuenta con el diseño de personajes de Jaime Hayon, la música de Yerai Cortés y la voz de La Tania.

, dirigida por , explora la creatividad y el diseño españoles a través de la animación. Producida por y , la película cuenta con el diseño de personajes de Jaime Hayon, la música de Yerai Cortés y la voz de La Tania. La Tarara, dirigida por Nicolás Méndez y producida por CANADA, recorre los mundos de la moda y la narrativa cinematográfica, protagonizada por Ingrid García-Jonsson, Bárbara Lennie y Lucas Catalán, con apariciones especiales de Rossy de Palma, Milena Smit, Eugenia Silva, Arón Piper y Miguel Bernardeau..

En conjunto, las tres películas reflejan una visión interdisciplinar de la creatividad española contemporánea y refuerzan la creciente presencia internacional de España en las industrias audiovisuales y creativas.

"La visibilidad internacional del talento audiovisual español está viviendo un momento excepcional", afirmó Elisa Carbonell, consejera delegada de ICEX Spain Trade and Investment. "A través de iniciativas como Where Talent Ignites, queremos seguir fortaleciendo el posicionamiento global de España conectando la creación audiovisual con otras industrias creativas y mostrando la diversidad, la innovación y el potencial internacional del talento español".

El estreno en Cannes se produce en un año de gran dinamismo internacional para la creación audiovisual española, marcado por la selección en importantes festivales, el reconocimiento con premios y lel creciente interés internacional por los cineastas, creadores y productoras españolas.

Tras su paso por Cannes, las películas continuarán su circulación internacional como parte de la campaña 'Where Talent Ignites 2026' y también se presentarán durante el Spanish Film Showcase en Ciudad de México, del 27 al 31 de mayo en los cines Cinépolis, además de otras proyecciones en festivales internacionales y eventos de la industria a lo largo del año.

Vea las películas: https://spainwheretalentignites.com

Materiales para prensa: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CZ5QuzNSEs9k8J41MR1UPZpbkNpsnM08

Acerca de Audiovisual From Spain – ICEX Audiovisual From Spain es la marca internacional creada por ICEX Spain Trade and Investment para promover el talento audiovisual español, los contenidos y las capacidades de la industria en los principales mercados mundiales, festivales y eventos profesionales.

Contacto para medios Eva Herrero – MadAvenueeva@madavenue.es

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