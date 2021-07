El auge de las casas rurales y mobil home este verano según MV Aseguradores

No hay duda de que la pandemia ha hecho reflexionar a todas las personas sobre su estilo de vida y su lugar de residencia. Buscar un espacio exterior para disfrutar de la naturaleza, un pequeño jardín o terraza, se ha convertido en una necesidad. Por este motivo se ha dado un auge de las casas rurales y mobil home este verano. En este comunicado MV Aseguradores habla sobre sus beneficios y ventajas

Diferencia entre casa rural y mobil home

Ambas son tendencia, pero con sus diferencias. No solo como alojamiento especial para el verano, sino también como vivienda principal.



La casa rural, es una vivienda independiente que se encuentra en un entorno rural. Está alejada del centro de la ciudad y con ello se rodea de todos los beneficios de la naturaleza. Suele tener una arquitectura tradicional que es similar a las del entorno.



Una Mobil Home, o también llamadas casas móviles son casas prefabricadas. Tienen la particularidad de que se pueden transportar al sitio donde se desee. Se necesita un terreno o espacio propio en donde instalarla.



Beneficios de las casas rurales y mobil home

Las casas rurales y las mobil home aportan ciertos beneficios que son muy diferentes a los de un hotel o un piso vacacional. Tal es así que muchos, después de vivir la experiencia, deciden dar un paso para que se convierta en su residencia principal.



Mayor independencia

La independencia que se tiene en una casa rural o mobil home durante las vacaciones es innegable. Poco tiene que ver con lo que ofrece un hotel en el centro de la ciudad. Se podrá acceder a la terraza o jardín que se tenga a disposición en completa armonía. No se tienen los ruidos clásicos del tráfico o las fiestas en los sitios de vacaciones.



Sentirse como en casa

Otra de las grandes ventajas de elegir las casas rurales o mobil home es que justamente, quienes se alojen, se sentirán como en casa. Podrán cocinar e instalarse como en su propio hogar el tiempo que decidan estar allí. Sea unos días o sean meses.



Esta es una diferencia considerable con otros alojamientos como los hoteles o pisos turísticos. Si bien estos últimos también ofrecen posibilidad de sentirse como en casa, la diferencia es el entorno en el que los usuarios se encontrarán.



Experimentar un nuevo estilo de vida

Las personas que se alojan en una casa rural o mobil home tienen una experiencia diferente. Viven otro estilo de vida. Eso es porque se está en contacto directo con la naturaleza todo el tiempo, lo que aporta paz y tranquilidad máxima.



Práctica de deporte

El tener un entorno tan valioso y que muchas casas rurales o mobil home cuenten con ríos y montañas cerca, lo hace único. Es un escenario perfecto para la práctica de todo tipo de deportes. Desde la pesca, escalada, pasando por el senderismo, montar a caballo, etc.



Más económico

Unas vacaciones en una casa rural o mobil home serán más económicas que en un hotel o alojamiento turístico. Esto permite que los viajeros se queden más tiempo o que decidan viajar con toda la familia.



Seguros específicos para mobil home

Sucede lo mismo cuando se quiere comprar una mobil home, que uno de los motivos principales es su coste. Son más baratas que la compra de un piso tradicional y se pueden personalizar según los gustos personales. Tal es así que existe un seguro de Mobil Home específico para este tipo de viviendas.



Mejora la salud

No es novedad que el contacto con la naturaleza ayuda a mejorar la salud. Elimina el estrés, la depresión, las tensiones que existen en el día a día, etc.



Respirar aire puro y pasar más tiempo en el exterior, en un entorno que aporta paz mejorará el estado de ánimo.



Esto se aplica a todos los grupos de edad. Tanto a niños como a adultos y personas de la tercera edad. En definitiva, es un espacio que aporta ventajas para toda la familia.



Desintoxicación digital

Desde que el teletrabajo se ha impuesto en los hogares y el abuso de la tecnología hace que haya una mayor toxicidad digital.



La elección de una casa rural o mobil home trae consigo el objetivo de desconexión total del mundo digital. Hay personas que necesitarán seguir trabajando unas horas o contar con conexión a internet, pero qué diferente es estando en un lugar así.



Trabajar unas horas sentado en un jardín y no en cuatro paredes, permitirá disfrutar igualmente de todo el lugar.



Y por supuesto, la desintoxicación digital se dará al ver todas las actividades que se pueden realizar en el exterior. En donde no hace falta una pantalla o conexión a internet para ello.



Seguros adaptados para casas rurales de MV Aseguradores

Así como los beneficios son muy grandes, las necesidades y los riesgos son diferentes a las de una ciudad. Los propietarios de las casas rurales y mobil home y las aseguradoras lo saben.



De ahí que se creen seguros específicos como el seguro de casas rurales. Hay ciertos riesgos que se deben de cubrir con garantías específicas como los daños eléctricos, incendio, robos, etc.



En el caso de las mobil home o casas modulares sucede lo mismo. Hay que incluir algunas coberturas diferentes a las casas tradicionales como los bienes de continente o contenido.



Si se busca como una inversión, el tener una casa rural o mobil home, revisa con un experto el seguro perfecto para estar tranquilo.







