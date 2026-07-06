El auge de las reformas de baño impulsa a Carintia - Carintia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de julio de 2026. - Carintia, tienda especializada en equipamiento y productos de baño, consolida su posición como uno de los referentes del sector en España, impulsada por el creciente interés en la reforma y renovación de baños. La empresa, que trabaja con los principales fabricantes nacionales, registra un aumento sostenido de pedidos procedentes tanto de profesionales de reformas como de clientes finales que buscan actualizar su cuarto de baño con productos de calidad, diseño actual y precios ajustados.

La reforma del baño se ha convertido en una de las prioridades del hogar en los últimos años. Cada vez más usuarios optan por renovar este espacio buscando un equilibrio entre estética, funcionalidad y durabilidad. En ese contexto, Carintia ha construido una propuesta que combina un catálogo amplio, marcas de primer nivel y un servicio de asesoramiento pensado tanto para el particular que reforma su vivienda como para el profesional que ejecuta proyectos para terceros.

Su oferta abarca desde muebles de baño en múltiples formatos —suspendidos, con patas, a medida, de madera o rústicos— hasta espejos de baño con luz LED, que integran iluminación y diseño para dar un acabado moderno al conjunto, pasando por mamparas de ducha en distintos modelos y medidas (frontales, cuadradas, fijas o correderas). El catálogo se completa con platos de ducha de resina a medida, sanitarios, grifería, tapas de WC y accesorios de baño, de forma que el cliente puede equipar el baño completo desde un único proveedor.

Entre los factores que explican su crecimiento, la compañía destaca varios pilares. El primero, su trabajo con fabricantes de primer nivel del mercado nacional —como Salgar, Visobath, Imex, GME o Roca—, lo que le permite ofrecer producto contrastado y con garantía. A ello se suman unos precios competitivos y la voluntad de ajustar y mejorar presupuestos, además de descuentos y cupones aplicables en pedidos superiores a determinados importes.

Otro de sus rasgos diferenciales es su personalizador de productos, una herramienta que permite al cliente configurar el mueble de baño a su medida y según sus preferencias, hasta obtener exactamente el modelo que busca.

La atención al cliente es, según la empresa, uno de los elementos que más valoran quienes compran en Carintia: un servicio prestado por personas, capaces de resolver dudas técnicas, orientar en la elección y acompañar en todo el proceso de compra, frente a modelos basados exclusivamente en la automatización.

Este enfoque ha permitido a Carintia ganarse la confianza de un número creciente de empresas de reformas, que encuentran en la tienda un proveedor con catálogo, asesoramiento y capacidad para dar respuesta a sus proyectos, al tiempo que los clientes particulares repiten y recomiendan la marca tras completar sus compras. La combinación de ambos perfiles —profesional y usuario final— sostiene el crecimiento continuado de la compañía.

"El cliente ya no busca solo comprar un mueble de baño; quiere un espacio que se ajuste a su estilo, a las medidas de su cuarto de baño y a su presupuesto. Nuestro trabajo consiste en acompañarle en todo ese proceso, con producto de calidad y con personas al otro lado que resuelven dudas de verdad", explica el dueño de Carintia.

De cara a los próximos meses, la compañía prevé seguir ampliando su catálogo y reforzando su servicio de personalización y asesoramiento, con el objetivo de mantenerse como una referencia de confianza para reformistas y particulares en el equipamiento integral del baño.

Acerca de Carintia

Carintia es una tienda especializada en productos y equipamiento de baño que ofrece un catálogo integral: muebles de baño, espejos, mamparas de ducha, platos de ducha de resina, sanitarios, grifería, tapas de WC y accesorios. Trabaja con las principales marcas y fabricantes nacionales y basa su propuesta en tres pilares: producto de calidad, precios competitivos y una atención al cliente cercana y prestada por personas.

A través de su personalizador de productos, permite a cada cliente configurar su mueble de baño a medida, dando servicio tanto a empresas de reformas como a clientes particulares.

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