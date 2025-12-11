Aumentarán las indemnizaciones por accidentes de tráfico de cara al Puente de Diciembre - calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

A pocos días del Puente de Diciembre, uno de los periodos con mayor volumen de desplazamientos del año, los datos apuntan a un incremento significativo del número y la cuantía de las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, especialmente en siniestros protagonizados por motoristas y turismos.

Según cifras publicadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), en el Puente de Diciembre del año pasado se registraron más de 3,4 millones de desplazamientos por carretera a nivel nacional. Durante ese periodo, los accidentes con víctimas aumentaron un 12 %, con especial incidencia entre motoristas, que representaron el 26 % de los fallecidos en vías interurbanas, a pesar de que las motos suponen menos del 10 % del parque móvil.

En este contexto, plataformas como calculatuindemnizacion.es permiten a los afectados valorar de forma rápida y precisa las compensaciones que podrían corresponderles, facilitando el acceso a la información legal en momentos clave como este.

Este contexto se refleja también en el volumen de reclamaciones y cantidades indemnizatorias. En el ámbito de las motocicletas, las lesiones derivadas de colisiones laterales y adelantamientos indebidos elevan la gravedad media de los expedientes. En 2024, las indemnizaciones asociadas a accidentes de moto crecieron en torno al 18 %, impulsadas por el aumento de politraumatismos, fracturas de extremidades y secuelas cervicales, según estimaciones del sector asegurador y de despachos especializados en trámites de reclamación.

Por su parte, los accidentes de coche continúan siendo los más frecuentes: representan aproximadamente el 78 % de los siniestros con víctimas. Sin embargo, la cuantía media de las indemnizaciones asociadas a turismos se ha incrementado un 9 % en el último año, en gran parte debido al encarecimiento de los daños materiales, las bajas laborales prolongadas y la aplicación del baremo de daños actualizado.

La DGT prevé que en el Puente de Diciembre de este año se superen de nuevo los 4 millones de desplazamientos, con condiciones de tráfico adversas en algunas comunidades autónomas debido a las primeras nevadas. Este escenario incrementa la probabilidad de colisiones en cadena, salidas de vía y accidentes por deslizamientos, especialmente en carreteras secundarias, donde se concentra el 75% los fallecimientos.

Los expertos en movilidad y seguridad vial han advertido que los riesgos se incrementan en periodos cortos y de alta movilidad, en los que las prisas, la fatiga acumulada y la meteorología adversa son factores decisivos tanto en la producción del accidente como en la gravedad de las lesiones. Para los motoristas, el invierno añade el componente del asfalto frío, que reduce notablemente la adherencia; para los conductores de coche, el aumento de desplazamientos y la congestión elevan el riesgo de alcance y colisiones múltiples.

Desde firmas especializadas en la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico, como calculatuindemnizacion.es, se recuerda que las víctimas, tanto en moto como en coche, tienen derecho a recibir una compensación acorde al impacto real del siniestro en su salud, su capacidad laboral y su vida cotidiana. La identificación de todas las partidas indemnizables —tratamientos médicos, secuelas, pérdida de ingresos, daños materiales, objetos personales o asistencia futura— se vuelve esencial para garantizar una recuperación adecuada.

Con la llegada del Puente de Diciembre, los expertos recomiendan extremar las precauciones y conocer los derechos que asisten a los lesionados. Cada año, miles de afectados desconocen que pueden reclamar incluso cuando el otro vehículo se da a la fuga, cuando existe concurrencia de culpas o cuando las lesiones aparecen días después del accidente.

Emisor: calculatuindemnizacion.es

Contacto

Contacto: calculatuindemnizacion.es

Número de contacto: 900 264 544