El aumento de pecho cambia de criterio; Menos volumen, más proporción - Clínica Dr. Millán Longo y Asociados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de abril de 2026.- Una clínica de Madrid detecta que más del 70% las pacientes que consultan hoy buscan resultados discretos y naturales, frente al patrón más voluminoso que predominó años atrás. El aumento de pecho sigue siendo una de las cirugías estéticas más consultadas, pero algo ha cambiado en la forma de pedirlo. Donde antes muchas pacientes ponían el foco en ganar talla, ahora pesa más otra idea: que el resultado encaje con el cuerpo. Que no destaque por exceso. Que parezca propio. Esa es la tendencia que viene observando en consulta la Clínica Dr. Millán Longo y Asociados, dedicada a cirugía plástica en Madrid y concretamente con una gran experiencia en cirugía mamaria.

Según la estimación interna de su equipo, más del 70% las pacientes que acuden actualmente para valorar una mamoplastia de aumento piden un pecho más armónico que llamativo.

“El cambio se nota con bastante claridad”, explica el Dr. Alberto Millán Longo, cirujano plástico, estético y reparador. “Hace años la conversación giraba mucho más alrededor del volumen. Ahora muchas pacientes hablan de proporción, de naturalidad y de un resultado que no rompa su silueta”.

Un tipo de paciente más informada y exigente

La idea no aparece aislada. En los últimos años, distintas referencias del sector han apuntado en la misma dirección. La American Society of Plastic Surgeons ha recogido una preferencia creciente por mejoras más sutiles y por implantes de menor tamaño, en línea con una demanda que valora cada vez más la armonía corporal.

Ese giro también ha cambiado el tipo de preguntas que llegan a consulta. Ya no se pregunta solo cuánto aumentar. Se pregunta por la cicatriz, por el plano de colocación, por el tipo de implante, por la recuperación y por los límites reales de cada caso. En otras palabras, la decisión se ha vuelto menos automática y bastante más informada.

“Hoy la paciente compara más y quiere entender mejor por qué una opción puede ser adecuada para su anatomía y otra no”, señala el Dr. Millán Longo. “Eso obliga a afinar mucho más la indicación y también ayuda a ajustar expectativas”.

Las claves de la naturalidad

En la clínica subrayan que la naturalidad no depende de un único factor. Intervienen el volumen elegido, la forma del implante, la anatomía previa, la calidad de los tejidos y la técnica quirúrgica. Por eso insisten en una idea que, según dicen, a menudo queda fuera del debate público. No existe un aumento de pecho estándar.

“No todo se decide por talla, ni con una foto, ni con una simulación”, añade el cirujano. “Hay que explorar, medir y valorar qué resultado puede integrarse mejor en cada cuerpo”.

Junto a esa búsqueda de resultados menos evidentes, hay otra cuestión que ha ganado peso. La recuperación. El interés por técnicas menos agresivas, incisiones más pequeñas y postoperatorios más llevaderos ha ido creciendo en paralelo, y eso también se refleja en la consulta.

Según la información que proporciona el centro, este tipo de intervención suele durar entre 30 y 45 minutos y se realiza habitualmente bajo anestesia general. La recuperación es muy rápida y la evolución postoperatoria se controla desde el primer día. La vuelta a la rutina varía según cada paciente, aunque en muchos casos permite retomar actividad habitual en 24 - 48 horas.

Los especialistas insisten en evitar dos errores habituales. El primero, presentar la cirugía como una intervención especialmente dura en todos los casos. El segundo, trivializarla como si apenas tuviera postoperatorio. Entre ambos extremos, dicen, está la información útil.

El trasfondo del cambio parece claro. El aumento de pecho en Madrid sigue siendo una operación muy demandada, pero el modo de plantearlo es distinto. Menos interés por un resultado que se note. Más por uno que se integre.



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