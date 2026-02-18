El aumento de precio de los destinos internacionales dispara la antelación de compra de los viajeros

Casi un 25% de las reservas de viajes para los meses de julio ya están cerradas, con más de cinco meses de antelación, según ATRÁPALO

El coste de los viajes ha crecido un 56,76% en larga distancia y un 23,85% en Europa, lo que justifica que el usuario adelante su compra para disfrutar de ofertas iniciales y optimizar su presupuesto

Los destinos de costa y las Baleares siguen liderado las reservas de verano y suponen el 71,34% del total, con Tarragona, Almería, Huelva y Cádiz como las opciones más solicitadas

Barcelona, 18 de febrero de 2025. El aumento de precio de los destinos internacionales, sobre todo de los de larga distancia, ha disparado hasta en 150 días la antelación de compra de los viajeros, según ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias.

Ante este incremento de coste de los viajes al extranjero, los usuarios han optado por reservar sus vacaciones de verano con previsión “para disfrutar así de las ofertas iniciales y optimizar su presupuesto”, según ha explicado el director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO, Roberto Ramos. Ramos ha destacado que respecto al año anterior la antelación en las reservas ha crecido un 1,5%, lo que “refuerza la idea de que es una tendencia que va a más”.

De hecho, las cifras de reservas para los meses de julio y agosto confirman que el 24,5% de las ventas de viajes ya están cerradas. Un año más, los destinos de costa y las Baleares siguen liderado el mercado y suponen el 71,34% del total, pese a que ceden terreno frente a la diversificación internacional. Entre las opciones más demandadas destacan Tarragona, que lidera el ranking de ventas con un 19,01%, seguida de Almería (17,54%), Huelva (8,84%) y Cádiz (8,71%).

Aumenta la estancia media en el extranjero

En cuanto a los viajes por Europa, donde los precios se han incrementado un 23,85%, las reservas suponen el 8,77% del total frente al 6,22% del periodo anterior. Pese a este aumento del coste, las cifras de ATRÁPALO señalan que la estancia en los destinos europeos ha crecido un 13,61%, con 3,53 días de media.

En general, la estancia de los viajeros en el extranjero se ha disparado un 27,13%, con 4,92 días de media en el caso de los viajes de larga distancia, que han experimentado un incremento del coste del 56,76%.

Estrategia de ahorro

El director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO ha destacado que las cifras de antelación de compra demuestran que “la anticipación ya no es sólo para ‘conseguidores de chollos’ sino que se trata de una estrategia de ahorro necesaria ante la subida generalizada de precios fuera de España”.

Ante esta situación, la compañía ha puesto en marcha una campaña con descuentos y ofertas para aquellos que sigan optando por la reserva anticipada para los meses de julio y agosto, cuando las plazas hoteleras se agotan con rapidez y los precios se disparan.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 M€, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Para más información:

Mónica Rodriguez

Communication Specialist

ATRÁPALO

monica.rodriguez@atrapalo.com

Àgata Sala / Rubén Marcos

Europa Press Comunicación

agatasala@europapress.es / rubenmarcos@europapress.es

Emisor: Atrápalo