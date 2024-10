El aumento de los trastornos de aprendizaje sin atención temprana puede influir en el abandono escolar

(Información remitida por la empresa firmante)

anda CONMiGO, referentes en metodología terapéutica integral para el desarrollo infantil y adolescente, con centros especializados a nivel nacional e internacional, advierten de la importancia de ofrecer terapias integrales que se adapten a cada persona, y no al revés

Madrid, 29 de octubre de 2024.- En España, se estima que los trastornos del aprendizaje han aumentado más de un 26,6% desde 2019, afectando hasta la fecha a 29 de cada 1.000 estudiantes en la infancia y adolescencia, como indica el informe anual del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Ministerio de Sanidad. Esto supone un gran desafío para las familias y profesores que pueden verse perjudicados por la falta de recursos y herramientas necesarias.



Además, los últimos datos de Eurostat, sitúan a España como el segundo país de la Unión Europea con más abandono escolar prematuro, solo por detrás de Rumanía. Estos datos corresponden a jóvenes de entre 18 y 24 años que dejan la educación y la formación, lo que subraya la importancia de actuar con rapidez para combatir esta problemática y poner solución antes de que se produzca.



"España debe abordar esta cuestión desde una perspectiva integral que permita a los niños y niñas contar con recursos eficientes para la atención temprana y que les prepare e impulse a superar las barreras que limitan su desarrollo académico y emocional", señala Javier Bergón, CEO y fundador de los centros anda CONMiGO, referentes en metodología terapéutica integral.



Las cifras de los últimos estudios reflejan que España aún está lejos de ser líder en abordar esta circunstancia, ya sea por la falta de recursos o porque esta atención se reciba demasiado tarde. Por ello, los expertos indican que lo primero es tratar este ámbito desde la perspectiva de una terapia integral, donde participen los distintos actores que están involucrados en el avance del menor.



"Entendemos que cada niño/a tiene una situación y necesidades diferentes y si no nos centramos en ofrecer terapias integrales que se adapten al niño, y no al revés, nos enfrentamos a que exista abandono escolar cuando alcancen la edad adulta y, además del impacto que esto produce a nivel nacional", continúa Bergón.



Con el objetivo de proporcionar una terapia integral y personalizada, en los centros de atención terapéutica anda CONMiGO, emplean una metodología que cuenta con la visión del entorno cercano del menor. Para Bergón, "también existen otros aspectos tan importantes como la autoestima o la comunicación efectiva, que solamente se pueden abordar trabajando en una metodología de terapia integral y siempre en coordinación con la familia, terapeutas, profesores, médicos, etc. que intervengan en todo el proceso".



Además, es importante no solo atender al éxito académico o tratar un tipo de trastorno específico. Desde la experiencia de anda CONMiGO abarcan un amplio espectro de necesidades y ofrecen a todos los niños, independientemente de su diagnóstico, la oportunidad de beneficiarse de un entorno que fomente su crecimiento y desarrollo.



En definitiva, ante el panorama educativo actual, es primordial que tanto las familias como los menores puedan contar con recursos profesionales adecuados que hagan posible identificar las necesidades y particularidades de cada estudiante. Además, las familias y tutores legales de los más pequeños también demandan apoyo que les aporte valor y se integre de manera fluida en la vida cotidiana de sus hijos/as.



