Aurea Clinic destaca la apuesta por la naturalidad en los retoques antienvejecimiento

La cirugía plástica y la medicina estética están experimentando una transformación hacia la naturalidad y la regeneración celular. La doctora Martínez Padilla, cirujana plástica, estética y reparadora y directora de Aurea Clinic, ha subrayado que cada vez son más los pacientes que buscan mejorar su aspecto sin perder su identidad ni mostrar signos evidentes de intervención.

“El verdadero objetivo del antienvejecimiento es rejuvenecer sin cambiar quiénes somos. No se trata de transformar, sino de potenciar la mejor versión de cada persona", afirma la especialista. "Estamos ante una nueva etapa de la Medicina Antienvejecimiento en la que lo importante es mejorar el aspecto físico sin que el paciente deje de ser quien es”.

OPCIONES MENOS INVASIVAS

En esta línea, la doctora apuesta por una visión holística del envejecimiento, en la que los hábitos de vida —alimentación equilibrada, ejercicio regular, descanso reparador, control del estrés e hidratación— son los pilares de cualquier plan antiedad. Sobre esta base, la medicina estética y la cirugía plástica actual ofrecen opciones menos invasivas y de recuperación rápida, como retoques en párpados, cejas o liftings faciales adaptados a cada paciente.

Entre las técnicas más innovadoras que se están empleando en los centros, la doctora Martínez Padilla destaca que uno de los tratamientos más demandados es el uso de la radiofrecuencia fraccionada con microagujas (Morpheus 8) para mejorar la textura y la flacidez cutánea a partir de los 30 años. Un procedimiento que, combinado con cirugías personalizadas, logra resultados naturales y duraderos.

Otra técnica muy innovadora y demandada es la plataforma láser Stellar M22 que se ha convertido en una herramienta clave para tratar lesiones pigmentarias y mejorar la calidad de la piel, especialmente tras el verano, cuando muchas personas acuden a consulta preocupadas por la aparición de manchas solares y fotoenvejecimiento.

La medicina regenerativa se ha convertido en otro pilar fundamental de las propuestas que se ofrecen para rejuvenecer, con tratamientos autólogos como los bioestimuladores con plasma o la oxigenación hiperbárica, que estimulan la renovación celular desde dentro, favoreciendo que el propio cuerpo mantenga su capacidad de regeneración y juventud.

En este enfoque integral también juegan un papel clave los telómeros, estructuras del ADN relacionadas con la longevidad celular. Mantenerlos largos y activos mediante antioxidantes, deporte, descanso y manejo del estrés contribuye a mejorar la calidad de vida y ralentizar el envejecimiento.

Con este modelo, la doctora Martínez Padilla propone un antienvejecimiento que combina ciencia, innovación y hábitos saludables, siempre desde la naturalidad y el respeto a la identidad de cada paciente. La especialista desarrolla su labor en Aurea Clinic Sevilla, donde lidera planes personalizados de rejuvenecimiento que integran medicina estética, cirugía plástica y terapias regenerativas que están a la vanguardia de la medicina internacional.

Por último, la cirujana plástica recordó la importancia de “cuidarse con naturalidad". "Nosotros no pretendemos cambiar a nuestros pacientes, sino sacar la mejor versión de ellos, algo que se logra con buenos hábitos y con asesoramiento profesional experimentado que tengan una visión respetuosa de la fisiopatología del envejecimiento y también de la belleza”, concluyó.

