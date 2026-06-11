Aurial Padel elige a Led Projects para la iluminación de toda su red de clubes

Marta Marrero en uno de los clubes de Aurial Group - Aurial Group

(Información remitida por la empresa firmante)

La iluminación de la alta competición llega a una de las mayores redes de clubes de pádel de España: las más de 140 pistas de Aurial se equiparán con la óptica específica para pádel de Led Projects, FIP Official Lighting Supplier

Barcelona, 11 de junio de 2026.- Led Projects y Aurial Padel by Marta Marrero han firmado un acuerdo de colaboración por el que Led Projects será el proveedor de iluminación de referencia para la red de centros de Aurial. El acuerdo lleva a las pistas donde se juega cada día la misma iluminación específica para pádel con la que Led Projects equipa la alta competición internacional.



Con 8 centros en España y 2 en Eslovaquia, que suman más de 140 pistas, Aurial Padel se ha consolidado como uno de los operadores de referencia del pádel en España y el primer gestor español en dar el salto internacional, con su llegada a Bratislava. Su red está presente en Cornellà, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Vic, Viladecavalls, Reus y Lleida, además de sus dos complejos en Eslovaquia.



Para Aurial, el acuerdo supone equipar su red con una óptica asimétrica diseñada en exclusiva para el pádel —no adaptada de otros usos—, la misma tecnología presente en la alta competición. Cada pista, en cualquiera de sus centros, queda así a la altura de los grandes torneos. A ello se suman unos materiales de máxima calidad y una durabilidad probada en los escenarios más exigentes del circuito: para un operador en plena expansión, la certeza de que ese mismo nivel se mantiene en toda la red y en cada nueva pista que incorpore.



Led Projects es FIP Official Lighting Supplier —proveedor oficial de iluminación de la Federación Internacional de Pádel— y suma más de 7.500 instalaciones en más de 70 países. Su tecnología ilumina la pista Premier Padel by Mejorset y la pista Hexagon Cup by Portico Sports, entre otras competiciones de referencia del circuito profesional, donde se aplican los estándares técnicos más exigentes del sector.



"Para nosotros, ser el proveedor de iluminación de una de las mayores redes de clubes de pádel de España es la mejor prueba de lo que hacemos: llevar a cualquier club la misma iluminación, fiabilidad y durabilidad que exigen las competiciones del más alto nivel. La tecnología que se ve en los grandes torneos no tiene por qué quedarse en ellos", señala Luis Torres, director general de Led Projects.



"En Aurial buscamos para nuestros clubes lo mismo que se exige en el más alto nivel. Elegir a Led Projects significa garantizar a quienes juegan en nuestras pistas las condiciones de la alta competición, con la fiabilidad y la durabilidad que necesita una red en plena expansión", añade Jon Grau, cofundador de Aurial Padel by Marta Marrero.



El acuerdo nace con vocación de largo plazo y une la experiencia de Aurial en la gestión de clubes y comunidades de pádel con el liderazgo de Led Projects en iluminación para pistas de pádel, dos compañías españolas en plena expansión internacional.

Contacto

Emisor: Aurial

Nombre contacto: Ludy Ferro

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Teléfono de contacto: 629484916