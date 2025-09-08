(Información remitida por la empresa firmante)

-Los auriculares Timekettle W4 AI debutan en IFA 2025 con captura de huellas de voz ósea y traducción contextual basada en LLM para distinguir frases fonéticamente similares

Comunicación fluida, en tiempo real y entre idiomas con una precisión del 98 % y un retardo casi nulo (0,2 segundos)

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy en IFA 2025, Timekettle, un líder mundial en traducción con IA, ha lanzado los auriculares W4 AI Interpreter, los primeros de su tipo que integran la captura de voz mediante el sensor Bone Voiceprint con la traducción LLM de vanguardia con IA. Diseñados para una comunicación multilingüe fluida y en tiempo real, los W4 revolucionan la interpretación de idiomas con su innovadora captación de voz dual, capacidades de filtrado de ruido inigualables y traducción contextual que corrige homófonos confusos, ofreciendo una precisión del 98 % y un retardo casi nulo (0,2 segundos).

Disponibles a un precio de 349 $ / 349 € a partir del 5 de septiembre de 2025, los auriculares W4 AI Interpreter se presentarán durante IFA 2025 en el stand de Timekettle (H3.2-143).

Tras el éxito de los auriculares supraaurales W4 Pro AI Interpreter para usuarios profesionales, los auriculares de conducción ósea W4 están optimizados para uso casual. Estos elegantes auriculares intraaurales son más pequeños y muy portátiles, lo que los convierte en el complemento perfecto para la comunicación en movimiento o para disfrutar del entretenimiento. Disponibles en dos impresionantes colores: azul marino y dorado arena, combinan a la perfección funcionalidad y estilo.

Rompiendo barreras en la comunicación interlingüística

Equipados con sensores óseos de huella de voz, los auriculares W4 AI Interpreter ofrecen un reconocimiento de voz de alta precisión al detectar vibraciones directamente de los huesos del usuario. Esto elimina el ruido de fondo y garantiza una comunicación nítida, incluso en entornos ruidosos como conferencias, aeropuertos y calles concurridas. Además, el sensor óseo de huella de voz evita las fugas de sonido, lo que proporciona a los usuarios una experiencia de comunicación más discreta y privada, a la vez que mejora considerablemente la eficiencia y la precisión de la comunicación en diferentes idiomas.

Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la oreja, garantizando un ajuste seguro y cómodo sin necesidad de ajustes manuales. El gancho para la oreja especializado posiciona el micrófono de captación de sonido con precisión hacia la boca, optimizando la captura de voz para una mayor eficiencia..

""El W4 es revolucionario para quienes participan en conversaciones globales", afirmó Leal Tian, fundador y consejero delegado de Timekettle. "Al aprovechar nuestra tecnología patentada de inteligencia artificial HybridComm™, la base de nuestro software Babel OS recientemente anunciado, hemos creado un dispositivo que no solo traduce en tiempo real, sino que también se siente natural y fácil de usar, como si tuvieras un intérprete a tu lado".

Características principales de los auriculares W4:

Reconocimiento de voz ultrapreciso: La tecnología de conducción ósea elimina la interferencia de ruido, garantizando una captación y traducción de voz precisas en cualquier entorno.

La tecnología de conducción ósea elimina la interferencia de ruido, garantizando una captación y traducción de voz precisas en cualquier entorno. Conversación directa fluida y natural: El cambio automático entre los modos de escucha y habla permite conversaciones fluidas y naturales.

El cambio automático entre los modos de escucha y habla permite conversaciones fluidas y naturales. Traducción fluida en tiempo real - Hable con el 95 % del mundo : Convierte instantáneamente el habla entre 42 idiomas y 95 acentos, lo que permite conversaciones fluidas e ininterrumpidas con más del 95 % de las regiones del mundo.

: Convierte instantáneamente el habla entre 42 idiomas y 95 acentos, lo que permite conversaciones fluidas e ininterrumpidas con más del 95 % de las regiones del mundo. Compartir fácilmente con un solo toque: Los usuarios pueden abrir el estuche y compartir al instante un auricular para una traducción bidireccional natural.

Los usuarios pueden abrir el estuche y compartir al instante un auricular para una traducción bidireccional natural. Batería que dura todo el día: Con hasta cuatro horas de traducción continua u 8 horas de reproducción de música en modo independiente y 10 horas de traducción / 18 horas de reproducción de música con el estuche de carga, el W4 está diseñado para profesionales y viajeros en constante movimiento.

Con hasta cuatro horas de traducción continua u 8 horas de reproducción de música en modo independiente y 10 horas de traducción / 18 horas de reproducción de música con el estuche de carga, el W4 está diseñado para profesionales y viajeros en constante movimiento. Fusión de música e idiomas: el W4 no solo sirve para traducir, sino que también ofrece reproducción de música de alta calidad, lo que lo convierte en un compañero versátil tanto para el trabajo como para el ocio.

Una nueva era en la traducción con IA: Impulsada por Babel OS de Timekettle

El W4 funciona con Babel OS 2.0, el sistema de traducción basado en IA más avanzado de Timekettle. Esta plataforma patentada aprovecha la predicción del lenguaje en tiempo real, el aprendizaje contextual y léxicos personalizados para ofrecer una traducción casi humana con una precisión del 98 %. La precisión se ve reforzada por su capacidad única —impulsada por modelos LLM avanzados de IA— para comprender y anticipar el contexto del habla del usuario y corregir de forma inteligente homófonos confusos: palabras con sonidos similares pero significados diferentes. El lanzamiento de las capacidades de clonación de voz con IA está previsto para 2026, lo que personalizará y enriquecerá aún más la experiencia de traducción.

Ampliación de la cartera de productos de Timekettle

El W4 es la última incorporación a la cartera de productos de Timekettle, tras el exitoso lanzamiento del W4 Pro. Si bien el W4 Pro está diseñado para uso empresarial y profesional, con su diseño supraaural más grande y su brazo de micrófono extendido, el W4 está optimizado y tiene un precio accesible para viajeros de ocio y usuarios ocasionales. El W4 se une a la línea de dispositivos de traducción de vanguardia de Timekettle, incluyendo W4 Pro Earbuds, WT2 Edge/W3 Earbuds, X1 Interpreter Hub, y el T1yT1 Mini, reforzando aún más la posición de la empresa como líder en comunicación multilingüe con IA.

Disponibilidad

Los auriculares Timekettle W4 AI y sensor de huella de voz ósea estarán disponibles para su compra a partir del 5 de septiembre de 2025 a través del sitio web oficial de Timekettle y Amazon.

Acerca de Timekettle

Desde su creación en 2016, Timekettle ha estado a la vanguardia de la innovación en comunicación interlingüística. Con productos galardonados y una base global de más de un millón de usuarios, Timekettle continúa marcando la pauta en tecnología de traducción con IA, con el objetivo de lograr la libertad de comunicación universal.

